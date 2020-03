Kabinet wil kolencentrales versneld sluiten

Het coronavirus treft ook rijschoolhouders keihard. In Nederland is inmiddels tachtig procent van alle rijscholen, uit eigen beweging, dicht.

Omdat de instructeur en leerling in de auto dicht op elkaar zitten, vinden veel rijscholen het besmettingsrisico te groot. Het sluiten van de deuren gebeurt echter op eigen initiatief. Brancheorganisatie BOVAG en Vereniging Rijschool Belang (VRB) communiceerden eerder deze week dat het aan de rijschool en haar leerlingen zelf is of zij doorgaan met lessen of niet. „We kunnen niemand dwingen om acuut te stoppen zolang de overheid dat niet doet. We vragen iedereen met klem om elkaars keuze te respecteren”, aldus de organisaties.

Belachelijk, vindt rijleraar Rob Soetens. Hij werkt als zelfstandig ondernemer op franchisebasis bij een rijschool en vindt dat het BOVAG en VRB een slecht voorbeeld geven. „We moeten het met z’n allen doen. Maak een statement! Het is onmogelijk om in de auto 1,5 meter afstand te houden”, stelt hij. Zelf heeft Soetens besloten de richtlijnen van het RIVM en het CBR, dat ook volledig gesloten is, op te volgen en volledig te stoppen met het geven van lessen. „Anderen gaan denk ik wel door omdat ze bang zijn failliet te gaan en denken dat het wel kan. Ze vinden schoonmaakdoekjes en handschoentjes dragen genoeg.”