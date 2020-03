Kabinet: Alle evenementen tot 1 juni afgelast

Het kabinet komt met stevige aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn alle evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden.

Premier Rutte was zichtbaar boos. „Mijn verstand staat werkelijk stil als je de beelden ziet van volle stranden. Dat is asociaal. We gaan de bestaande afspraken verder aanscherpen. Het doel is en blijft het beschermen van onze ouderen en kwetsbaren en voorkomen dat ons zorgstelsel overbelast raakt."

Dit zijn de drie belangrijkste aankondigingen:

1. Alle samenkomsten, evenementen en bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni en er is geen ondergrens meer qua aantal personen. De politie gaat optreden als drie of meer mensen zich niet aan de regels houden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften gelden enkele uitzonderingen.

2. Burgemeesters krijgen meer bevoegdheden om te handhaven. Ze kunnen dan makkelijker winkels, parken, speeltuinen of stranden afsluiten als daar te veel mensen dicht op elkaar zitten.

3. Er wordt gehandhaafd met boetes wanneer de 1,5-meter-regel geschonden wordt. Het gaat om een boete tot 400 euro voor personen, en een boete tot 4000 euro voor bedrijven. „Voor Nederlandse begrippen forse boetes", zei Grapperhaus.

Winkels en markten

Daarnaast is er een aangescherpte thuisquarantaine-maatregel. Als een lid van het gezin koorts heeft, blijft het hele gezin thuis. En ook voor winkels gelden nieuwe maatregelen. Zo moet er een 'scherp deurbeleid' gevoerd gaan worden, zodat er niet te veel mensen tegelijk binnen zijn. Dat beleid moet aan de deur duidelijk gemaakt worden. Als winkeliers zich daar niet aan houden, kan de burgemeester een boete van 3000 tot 4000 euro uitschrijven of tot sluiting overgaan. Kappers moeten sowieso hun deuren sluiten, vanwege het nauwe contact tussen het personeel en de klanten.

Markten blijven voorlopig nog open omdat ze op veel plekken in ons land een onmisbaar onderdeel vormen van de voedselvoorziening. Gemeenten en marktmeesters moeten kijken hoe ze op de markten ook de 1,5-meter-regel kunnen handhaven.

Duidelijke datum

Het kabinet heeft gekozen voor 1 juni als afloopdatum, omdat het dan direct duidelijk is. Er is dan ook meteen uitsluitsel voor evenementen rond bijvoorbeeld Bevrijdingsdag op 5 mei of Dodenherdenking, zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Volgens hem geeft dat nu voor iedereen „duidelijkheid en rust".

De maatregel „zal voor sommigen hard aankomen", verwacht Grapperhaus. „Juist nu verheug je je op bepaalde bijeenkomsten. Maar we hebben geen andere keuze als we het coronavirus willen controleren. Als we hier doorheen zijn met z'n allen, kunnen we een heleboel feestjes geven."

Volgende stap is volledige lockdown

Grapperhaus zei dat „de sleutel tot succes in ons eigen gedrag ligt". Grapperhaus hekelde het gedrag van een aantal mensen afgelopen weekeinde die toch massaal bij elkaar kwamen, bijvoorbeeld op stranden of bij bouwmarkten. „Dat is slordig, laconiek en daarom asociaal. Het kost levens, onnodig. Gebruik je verstand."

De volgende stap is een volledige lockdown, maar dat is volgens premier Rutte vooralsnog niet nodig.