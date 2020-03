Italië meldt recordaantal corona-doden op één dag

In deze moeilijke tijd bleek er in ieder geval één man behoorlijk veel mensen aan te spreken: het optreden van André van Duin (73) in De Wereld Draait Door vrijdagavond bezorgde veel mensen tranen in de ogen. Van Duin kon rekenen op honderden positieve reacties.

Van Duin was vrijdagavond te gast bij De Wereld Draait Door, dat bijna ten einde is. Aan Matthijs van Nieuwkerk vertelde hij openhartig over het overlijden van zijn geliefde echtgenoot, Martin Elferink. Dat alleen al was een prachtig gesprek, maar het optreden dat hij daarna verzorgde, leek écht iedereen te raken.

La Bohème