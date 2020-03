Is de lente dan eindelijk in zicht?

Het verbaast je vast niet meer als er weer eens een spontane plensbui op je hoofd krijgt. Maar, houd moed. De lente lijkt dichtbij te zijn.

Nu is het nog nat (heel nat), met harde wind, maar voor volgende week ligt er mooier weer in het verschiet. Het kan zelfs lenteachtig weer worden, schrijft Weeronline.

We moeten natuurlijk nog even niet op de zaken vooruit lopen, de komende dagen blijft het namelijk behoorlijk druilerig weer. De zon laat zich dan wel af en toe zien, maar dat wordt voornamelijk afgewisseld met buien. Dinsdag moeten de kaken nog even op elkaar, want dan kan het aan zee stormachtig worden met zware windstoten. De dikke truien kunnen wel weer de kast in, want met temperaturen tussen de tien en vijftien graden is het vrij zacht.

Goede kant op

Vanaf donderdag gaat het - langzaam - de goede kant op. We zien meer zon dan bui en hoewel er nog een krachtige wind staat, wordt het een graad of twaalf. Daarna gaat de wind meer liggen en waar het zaterdagochtend nog licht kan vriezen, is de zondag zacht met een graad of dertien.

Voor volgende week ziet het er nóg beter uit. Er is hier en daar kans op een bui, maar in de loop van de week neemt de kans op zon toe en is het vaak droog. Vooral in de middag is het heerlijk weer met op veel plaatsen twaalf tot veertien graden en in het zuidoosten kan het met vijftien graden zelfs lenteachtig worden.