Instagramberoemdheid Marnie the Dog overleden

De achttienjarige shih tzu Marnie the Dog is niet meer. Het hondje had bijna twee miljoen volgers op Instagram.

Marnie stond bekend om haar scheve hoofd en lange tong. Het leven van de bekende hond was niet altijd rooskleurig. Toen ze elf jaar oud was, werd Marnie gevonden op straat, ze was blind aan één oog en stonk enorm. Ze kreeg daardoor de bijnaam Stinky.

Anderen inspireren

Een dierenasiel plaatste een foto van haar op het internet en niet veel later werd ze geadopteerd door de Amerikaanse Shirley Braha. Braha deelde het overlijden van haar hond op Instagram.

Het baasje van de hond schrijft in dezelfde post op Instagram dat ze blij is dat ze met Marnie een voorbeeld heeft gegeven aan anderen. „Ik vind het geweldig wanneer ik van mensen hoor dat zij dankzij Marnie zelf ook een hond geadopteerd hebben. Dat is de grootste erfenis die zij en ik deze wereld kunnen nalaten.”

Grumpy Cat

Marnie staat in een rijtje met andere bekende Instagramdieren. In het afgelopen jaar overleden bijvoorbeeld ook de katten Tardar Sauce – beter bekend als Grumpy cat – en Lil’Bup.

Grumpy Cat werd bekend door haar chagrijnig ogende uiterlijk. De kat had miljoenen volgers en haar baasje had een goed gevulde bankrekening door de kat. Van Grumpy Cat zijn films, boeken en zelfs cappuccino’s gemaakt.

Lil'Bup had een aangeboren afwijking waardoor haar tong uit haar bek hing. Het geld dat de eigenaar met de kat heeft verdiend, is gedoneerd aan organisaties voor katten die bijzondere hulp nodig hebben.