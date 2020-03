Inreisverbod VS: ‘paniek doet denken aan 9/11’

President Donald Trump kondigde donderdag aan dat mensen uit 26 Europese landen een maand niet meer de Verenigde Staten binnen mogen komen. Dat kan volgens deskundigen grote consequenties hebben.

De paniek die ontstaat door het inreisverbod is volgens Amerika-deskundige Willem Post te vergelijken met de dagen na elf september 2001. „Dat was natuurlijk een terroristische aanslag. Maar ook daar ging het eerst om de slachtoffers en daarna werd het een politiek en financieel verhaal. Dat is typerend voor zo’n crisis, dan gaat alles elkaar raken.”

Blame game

De Amerikaanse president wees Europese reizigers als schuldigen aan voor de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten. Post: „Dit is echt een politiek pokerspel waarmee verdeeldheid wordt gezaaid. Het gaat nu om het eigenbelang van Amerika wat voorop staat. Trump hoopt dat hij door dit soort maatregelen na afloop kan zeggen dat hij adequaat heeft gehandeld.”

Juist die verdeeldheid is volgens Post een groot risico. „Je ziet dat er hierdoor een soort blame game ontstaat waarin iedereen naar elkaar wijst. Maar er is op dit moment door de wereldwijde paniek die er ontstaat behoefte aan eensgezindheid. In plaats van dat politici zich verenigen, kruipen ze achter hun schutting. Dit kan een kettingreactie veroorzaken.”

De Europese Unie is niet blij met de plotselinge maatregel van de Amerikaanse leider. In een verklaring lieten de voorzitters van de Europese Raad en Europese Commissie weten dat dit een eenzijdig besluit is geweest en dat zij de maatregel afkeuren.

Thuis op de bank

Voormalig VVD-kamerlid Han ten Broeke is kenner op het gebied van internationale betrekkingen. „De internationale handel gaat door dit besluit een enorme klap krijgen.” Trump gaf op Twitter aan dat het inreisverbod niet voor goederen zou gelden. Maar, zo zegt Ten Broeke, „voor goederen zijn ook mensen noodzakelijk. Dit gaat een ongelofelijk effect hebben op de economie. Je kunt erop wachten dat mensen thuis op de bank komen te zitten en er cashflowproblemen gaan komen. Dan zitten we in economisch zwaar weer.”

Volgens de deskundigen heeft Amerika de eigen voorzorgsmaatregelen ook nog niet goed op orde. Zo zou er in het land een tekort zijn aan testkits, waarmee het coronavirus ontdekt kan worden bij mensen. Ten Broeke: „Waar ik een probleem mee heb is dat deze maatregel overnight en zonder aankondiging wordt genomen. Ik zeg wel tegen Europa: dit is het zoveelste bewijs dat we echt moeten leren om voor onszelf te gaan zorgen.”

Post legt de nadruk op de selectiviteit van de Amerikaanse president. Mensen uit het Verenigd Koninkrijk mogen bijvoorbeeld nog wel vliegen naar de Verenigde Staten. „KLM en Schiphol worden hier heel erg door getroffen. Als Schiphol in Londen had gelegen, was er niks aan de hand geweest.”

Verkiezingen

De deskundigen denken dat het goed zou kunnen dat Trump met deze maatregel zichzelf in de voet schiet met betrekking tot zijn kandidaatstelling voor de Amerikaanse verkiezingen. Ten Broeke: „Ik denk dat de gevolgen heel groot gaan zijn voor de verkiezingen in het algemeen. Zowel voor de Democraten als de Republikeinen. Maar het grootste gevolg voor Trump is dat hij zich nu moet bewijzen als een koele en rationele leider, die zo’n crisis aankan. En hij heeft tot nu toe laten zien dat hij over weinig van dat soort capaciteiten beschikt.”

Post sluit zich daarbij aan. „Dit zal ook de Amerikaanse economie gaan raken. Als het slecht uitpakt, kan het betekenen dat zijn hele plan voor een herverkiezing in elkaar stort.” De maatregel van Trump gaat vrijdag in en duurt dertig dagen.