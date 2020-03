Inreisverbod Trump grote gevolgen voor Schiphol

Al het vliegverkeer van Europa naar de Verenigde Staten ligt vanaf vrijdag middernacht (lokale tijd) voor een periode van dertig dagen stil.

Dat liet de Amerikaanse president Donald Trump donderdag weten. De maatregel is een poging om verdere verspreiding van het coronavirus in de VS tegen te gaan.

„Om te voorkomen dat nieuwe gevallen ons land binnenkomen, zal ik alle reizen van Europa naar de Verenigde Staten de komende 30 dagen opschorten. Dit is de meest agressieve en allesomvattende poging in de moderne geschiedenis om een buitenlands virus het hoofd te bieden", zei de president tijdens een toespraak in het Oval Office.

Niet vroeg genoeg

De maatregel gaat vrijdag in, maar geldt niet voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Ook Amerikanen kunnen na een grondige controle wel hun land opnieuw binnen. De president meldde eerst dat het verbod ook het vrachtverkeer tussen Europa en de VS zou treffen, maar nam dat later terug. „De beperking stopt mensen, niet goederen."

Trump zei dat de Europese Unie niet dezelfde beschermende maatregelen heeft genomen als de VS en niet vroeg genoeg was gestopt met vluchten van China naar Europa. De VS heeft eind januari al een inreisverbod opgelegd voor buitenlandse reizigers die veertien dagen daarvoor in China waren. Eind februari zijn soortgelijke beperkingen opgelegd voor mensen die in Iran verbleven.

Grote gevolgen

Het inreisverbod van Trump zal grote gevolgen hebben voor Schiphol. Volgens een woordvoerder van de luchthaven gaan er veel vluchten van en naar de Verenigde Staten. „Reizigers gaan dit voelen.”

Schiphol gaat donderdag inventariseren welke gevolgen het besluit van de Amerikaanse president precies heeft. Hiervoor wordt ook overleg gevoerd met luchtvaartmaatschappijen die op de VS vliegen, zoals KLM. Ook Delta en Norwegian Air vliegen vanaf Schiphol op de Verenigde Staten, aldus de woordvoerder. De resultaten van de inventarisatie worden in de loop van donderdag verwacht.

Reiswereld

Ook vanuit de reiswereld is bezorgd gereageerd op het nieuws. Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR, zei donderdagochtend in het NOS Radio 1 journaal dat het inreisverbod dramatische gevolgen heeft voor de reiswereld.

„De afgelopen dagen buitelde het ene na het andere aangepaste reisadvies over elkaar heen. Maar dit is toch wel een flinke flinke domper voor ons, de vakantiegangers en ook voor zakelijke reizigers."

Voor de reisorganisaties is er nog veel onduidelijk. Maar Oostdam gaat ervan uit dat mensen hun reis kunnen annuleren omdat de reizen niet meer door kunnen gaan. „Als luchtvaartmaatschappijen niet meer kunnen vliegen en reisorganisaties hun reizen niet meer kunnen uitvoeren, krijgen mensen hun geld terug en kunnen kosteloos annuleren. Het is voor de reiswereld een dramatische situatie. We zien dat het hele grote gevolgen gaat hebben voor de sector en de medewerkers. Ik maak mij daar grote zorgen over. Vliegen op de Verenigde Staten is een 'lifeline'. Dat is zo belangrijk voor de Nederlandse economie en de Nederlandse luchtvaartsector. We zullen met elkaar moeten kijken hoe we hier mee moeten omgaan. Dit is echt dramatisch voor Nederland."

Ook de Europese Unie zal donderdag vergaderen over het inreisverbod. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zei dat geprobeerd worden 'economische ontregeling' te voorkomen.