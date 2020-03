In tijden van social distancing is internet onze beste vriend

In tijden van social distancing zijn we massaal aan het videobellen geslagen. Nu het coronavirus ons dwingt zoveel mogelijk binnen te blijven, speelt een groot deel van ons leven zich plotseling online af en daar weten sommigen wel heel creatief mee om te gaan.

Van een online pubquiz tot een koorrepetitie via videochat; de behoefte aan sociaal contact lijkt groter dan ooit. En dan blijken videobellen en chatten niet alleen handig voor werk- of schoolgerelateerde gesprekken, maar is het ook een uitkomst als je gemotiveerd wilt blijven met sporten of voor het maken van wandelingen met ouderen.

Maarten Veenendaal repeteerde met zijn koor Kwaya via Zoom

„Het koor bestaat nu zo’n zes jaar en iedere donderdagavond hebben we repetities en na afloop een borrel. Die avond is voor mij echt heilig. Wat er ook gebeurt, ik ben er altijd bij. Toen aan het begin van deze week de nieuwe maatregelen aangekondigd werden, dacht ik niet ‘Balen nu moet ik thuis werken’. Het enige wat door me heen ging was: ‘Hoe moet dat nu met de koorrepetities?”

„Onze dirigent Loes kwam met het idee om via videobellen te repeteren. Ze had op social media gezien dat sommige bandjes op die manier repeteerden. Het was in ieder geval de moeite waard om het eens te proberen dus hadden we afgelopen donderdag onze eerste videochat-repetitie. Echt een volwaardige repetitie was het niet want met veertig mensen tegelijk zingen in een videochat werkt helaas niet. Er zit altijd wel bij iemand vertraging in de verbinding dus de dirigent zong een stukje voor en dat deden wij vervolgens thuis na, met de microfoon uit. Je zit dan dus in je eentje te zingen tegen je laptop, heel vreemd is dat!”

„Na afloop hebben we natuurlijk ook nog even geborreld. Volgens mij vonden sommigen het een beetje ongemakkelijk om met een biertje voor hun scherm te zitten, maar ondanks dat was het best gezellig. Wat me opviel, was dat we nu echt met zijn allen deelnamen aan het gesprek. In een kroeg ontstaan gemakkelijk onderlinge gesprekjes als je met een groep bent, maar met videobellen gaat dat niet. We moesten echt om de beurt iets zeggen en dat werkte eigenlijk verrassend goed.”

Inge Genee zit in een ‘fitgirl-app’, waar ze samen met anderen een sportprogramma volgt vanuit huis

„Eigenlijk leer ik nu veel meer nieuwe mensen kennen dan normaal. Sinds deze week zit ik bijvoorbeeld in een groepsapp, waar ik samen met andere meiden een online sportschema volg. Gedurende twee weken doen we iedere dag vanuit ons eigen huis dezelfde workout op YouTube.”

„In het begin dacht ik nog dat thuis sporten niet zo zwaar zou zijn, maar dat valt eigenlijk best tegen. In de groeps-app steunen we elkaar dan ook echt, ook al hebben sommigen elkaar nog nooit in het echt gezien. We proberen iedereen via de chat te motiveren om vol te blijven houden en om eerlijk te zijn voel ik me daar ook wel toe verplicht. We zitten er samen in en doen allemaal dezelfde workouts, dat motiveert mij.”

„Een vriendin van mij voegde mij toe aan de chat. Toen ik net in de app kwam, kende ik eigenlijk niemand. De gesprekken gingen vooral over de trainingen, maar nu praten we ook over andere onderwerpen en sturen we bijvoorbeeld recepten naar elkaar door. Er lijken nieuwe vriendschappen te ontstaan, ook al wonen we allemaal verspreid door het hele land. Wie weet spreken we nog wel een keer in het echt af als dat weer kan!”

Brigitte Vonck organiseerde namens Serve the City Amsterdam virtueel wandelen voor ouderen

„Nu iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven, wordt het leven van ouderen heel saai. Ze kunnen niet naar buiten en familie mag niet meer langskomen en daar wilden wij iets op verzinnen. Normaal gesproken maken onze vrijwilligers regelmatig wandelingen, maar dat kan nu niet. Om ouderen toch in contact te brengen met het leven buiten, hebben we vanmorgen de eerste virtuele wandeling gemaakt waarbij een vrijwilliger al wandelend door de stad een videogesprek met een oudere voerde.”

„Die eerste digitale wandeling is enorm goed bevallen en we gaan zo snel mogelijk meer van dit soort videogesprekken opzetten. Ook kunnen ouderen straks verzoeken doen voor speciale plekken waar de gesprekken plaats gaan vinden. Denk bijvoorbeeld aan hun geboortestraat of de plaats waar ze hun eerste kind hebben gekregen, maar een wandeling door het Vondelpark kan natuurlijk ook gewoon.”

„Er wordt momenteel hard gewerkt aan het inzamelen van geschikte apparaten, zoals tablets en telefoons. Er wordt een campagne opgezet om mensen aan te sporen hun ongebruikte apparaten aan ons te doneren. Verder zijn we bezig met het maken van duidelijke instructies zodat het voor de vrijwilligers en de ouderen of hun verzorgers gemakkelijker wordt om een videochat te beginnen.”

De eerste virtuele wandeling voor ouderen van Serve the City Amsterdam vond vrijdagochtend plaats. | Foto: Serve the City

Arjen Zorgdrager quizde er vrijdagavond op los met zijn vrienden via de app Kahoot

„Een van mijn vrienden had met Kahoot een quiz gemaakt, die we via Zoom en in combinatie met ons scherm delen speelden. We hadden dus een soort pubquiz vanuit huis met zijn elven. Om mee te doen, log je met je telefoon in op Kahoot. Dat is dan je antwoordmachine. De vragen komen op het gedeelde beeldscherm van de organisator voorbij en daar wordt ook de tussenstand bijgehouden.”

„Het was de eerste keer dat we zoiets deden en het was best gezellig, maar ook apart om te doen. Het gevoel van gezellig met elkaar iets drinken, kon videobellen niet evenaren, vond ik. Iedereen was in z’n eentje met een speciaalbiertje aan het proosten naar de webcam. Wel blijft het gesprek centraler, waardoor iedereen betrokken blijft en alles meekrijgt van wat er op een avond besproken wordt.”