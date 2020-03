In Hubei al vier dagen geen nieuwe besmettingen

Ondanks dat iedereen opgeroepen wordt om zoveel mogelijk binnen te blijven, trekken Nederlanders er massaal op uit. Volgens Natuurmonumenten was de drukte in de bossen zaterdag te vergelijken met een mooi paasweekeinde.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwden vrijdag voor drukte in natuurgebieden in het weekeinde, omdat vanwege het coronavirus alle sportwedstrijden en evenementen zijn afgelast en veel thuiswerkers even naar buiten willen.

Volgens een woordvoerster is het vooral in de bossen druk. „De mensen willen genieten van de natuur en lekker uitwaaien, maar dat gaat op sommige plaatsen ook gepaard met enige overlast als verkeerd geparkeerde auto' s, fietsen waar het niet mag en loslopende honden. Vooral dat laatste is heel vervelend, ook omdat we midden in het broedseizoen zitten.” Heel druk was het in Noord-Brabant en dan vooral in de natuurgebieden Kampina, De Loonse en Drunens Duinen en de Oisterwijkse Bossen.