In China is piek corona-epidemie voorbij

In China is de piek van de corona-epidemie voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard.

Het coronavirus dook eind vorig jaar voor het eerst op in de miljoenenstad Wuhan in het oosten van het land. In China zijn sindsdien ruim 80.000 mensen besmet geraakt en meer dan 3100 mensen aan de gevolgen daarvan overleden. Het virus is inmiddels verspreid over de wereld waar het juist steeds meer mensen treft.

Een topadviseur van de Chinese regering op het gebied van volksgezondheid, Zhong Nanshan, zei dat de pandemie waarschijnlijk in juni voorbij is. De epidemioloog maakte onder meer naam door zijn rol bij de bestrijding van het virus SARS dat in 2003 in China uitbrak.

Op dit moment staat de teller van het aantal besmette Nederlanders op 503. Woensdagavond werd bekend dat er opnieuw iemand is overleden aan het coronavirus. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat van de 503 gemelde gevallen er 223 in de provincie Noord-Brabant wonen en 66 in de provincie Utrecht.

Eerste sterfgeval in Griekenland

Daarnaast wonen er 57 in de provincie Zuid-Holland en 48 in de provincie Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont in Noord-Brabant.

Donderdag werd in Griekenland het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus geregistreerd. Het gaat om een 66-jarige man die eind februari terugkeerde van een bedevaartreis naar Israël en Egypte. De overleden man kampte met meerdere gezondheidsproblemen, zei het Griekse ministerie van gezondheidszorg in een verklaring. In Griekenland is sinds woensdag bij 99 mensen het longvirus vastgesteld.

Winkels dicht

In Italië, waar het aantal besmettingsgevallen en overledenen aan het virus binnen Europa het hoogst is, is de regering overgegaan op het sluiten van alle winkels voor een periode van twee weken. Alleen supermarkten en zaken die voedsel verkopen blijven open, net als apotheken en drogisterijen.

Ook in Duitsland loopt het aantal besmette gevallen hoog op. De teller staat nu op 1567. Dat heeft het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, woensdagavond bekendgemaakt.

Het feit dat de piek in China voorbij is en er dus minder nieuwe besmettingsgevallen bijkomen, zou ook goed nieuws kunnen zijn voor de rest van de wereld. Toch blijft het onduidelijk hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en verspreiden.