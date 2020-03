'Ik ben Gökmen, ik heb de tramaanslag gedaan'

Gökmen T., de verdachte van de tramaanslag in maart vorig jaar in Utrecht, heeft na zijn aanhouding bekend maar wilde verder niets zeggen. Dit zei de officier van justitie donderdagmiddag voor de rechtbank in Utrecht.

Anderhalve maand na de aanslag zou T. (38) bij een verhoor door de onderzoeksrechter hebben gezegd: „Ik ben Gökmen, ik ben degene die de tramaanslag heeft gedaan." Eerder had hij ook al bij de politie bekend, aldus de officier. „Ik word niet verdacht, ik heb het gedaan", zei hij tegen de rechercheurs, om zich daarna te beroepen op zijn zwijgrecht.

Onhandelbaar

Pogingen met T. in gesprek te komen over de aanslag zijn mislukt, aldus het OM. Op de dag van de aanslag, toen hij in de vroege avond werd aangehouden, zei hij dat 'ik heb laten zien wat ik allemaal kan', maar was hij verder nagenoeg onhandelbaar. De dag erna weigerde hij in gesprek te gaan met de recherche. „Hij wilde niet praten met loopjongens, alleen met de koning of koningin", zei de aanklaagster.

Verveeld

De twee officieren van justitie in de zaak zijn rond kwart voor drie donderdagmiddag begonnen aan hun requisitoir, waarin veel aandacht uitgaat naar een reconstructie van de gebeurtenissen tijdens en na de aanslag. „De impact was groot. Winkels gingen dicht, scholen werden gesloten, de straten in de vierde stad van Nederland waren op klaarlichte dag uitgestorven", schetsten ze de situatie in Utrecht de uren na de schietpartij.

T. hoorde het schijnbaar verveeld aan. Wel reageerde hij met 'je moeder is dom' en 'houd je bek dicht', op sneren uit het publiek.

Bij de tramaanslag op 18 maart 2019 kwamen vier personen om het leven en raakten meerdere personen gewond. De strafeis volgt aan het begin van de avond.