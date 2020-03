Huurstop voor diverse horeca en musea, uitstel inburgeraars

Bierbrouwer Heineken scheldt vanwege de coronacrisis horecaondernemers die een pand huren van de brouwer een halve maand huur kwijt. Daarmee hoopt Heineken de ondernemers die in afwachting zijn van steun van de overheid enige financiële lucht te bieden. Om de verspreiding van het virus in te dammen zijn kroegen en restaurants tot nader order gesloten.

Heineken zegt dat voor de noodlijdende ondernemers de helft van de verplichte huursom voor de maand april kwijtgescholden wordt. Voor 130 horecazaken waarvan Heineken pandeigenaar is, worden tevens huurverplichtingen tot en met mei opgeschort.

Risico dragen

Heineken zegt het risico van de mindere huurinkomsten te kunnen dragen, omdat het bedrijf bovenal bierbrouwer is in plaats van een vastgoedonderneming. De brouwer zegt er direct bij dat nog maar de vraag is of pandeigenaren, voor wie het vastgoed de primaire inkomstenbron is, een vergelijkbaar aanbod kunnen doen. Daar waar Heineken geen eigenaar is, maar ‘tussenhuurder’, speelt de brouwer waar mogelijk een bemiddelende rol „met de wetenschap dat wij niet kunnen beslissen over andermans portemonnee", aldus Heineken.

Heineken is zeker niet de enige brouwer die horecaondernemers te hulp schiet. Andere brouwers als AB InBev, Grolsch en Bavaria-eigenaar Swinckels kondigden al steunmaatregelen aan. Het gaat dan net als bij Heineken ook om uitstel van huurverplichtingen, het opschorten van betalingstermijnen en het kosteloos retour nemen van fustbier en tankbier van kroegen.

Rijksmusea

Ook Rijksmusea hoeven drie maanden geen huur te betalen. Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) hoopt de musea, die door de coronacrisis in één klap hun inkomsten zagen opdrogen, zo erdoor te helpen. Ze betreurt de verwarring die het kabinet heeft gewekt over de duur van het verbod op voorstellingen en andere bijeenkomsten, waardoor sommige instellingen meer hebben geschrapt dan misschien nodig is.

De huur van rijksmusea wordt niet kwijtgescholden, maar opgeschort. Van Engelshoven hoopt dat de maatregelen tegen het coronavirus binnenkort niet langer nodig zijn en musea weer bezoekers kunnen verwelkomen. Dan kunnen ze alsnog de huur voldoen. De minister roept gemeenten en provincies die musea huisvesten op het voorbeeld van het Rijk te volgen.

De culturele sector, die zwaar is getroffen door de opmars van het virus en de maatregelen om die te stoppen, luidt al weken de noodklok. Veel instellingen en gezelschappen zitten in acute geldnood. Van Engelshoven wil verder de culturele instellingen die het Rijk het belangrijkst vindt, de subsidie van komend najaar daarom nu al uitkeren.

Inburgeraars

Nieuwkomers die moeten inburgeren in de Nederlandse samenleving, krijgen daarvoor twee maanden langer de tijd. Ze kunnen door de coronacrisis immers geen klassikale inburgeringslessen volgen en geen examen afleggen, schrijft minister Wouter Koolmees (Integratie) aan de Tweede Kamer.

Sinds de scholen twee weken geleden hun deuren sloten om het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen, kunnen inburgeraars niet naar hun klas om bijvoorbeeld taallessen te volgen. Online kunnen ze nog wel wat onderwijs volgen, maar ze kunnen nergens terecht om examen te doen.

Normaliter doen iedere werkdag zo'n duizend inburgeraars examen. Die examens worden nu allemaal uitgesteld. Als ze weer op gang komen, staan er zoveel examenkandidaten in de rij dat ze even geduld zullen moeten hebben, schrijft Koolmees. De minister liet al eerder weten dat het ook een halfjaar langer duurt voor het nieuwe inburgeringsstelsel van kracht wordt. Dat wordt nu pas in de zomer van volgend jaar.