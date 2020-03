Horeca zet gasten, ondernemers en politici in het zonnetje: 'Bedankt!'

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bedankt gasten, ondernemers en politici voor hun steun in de tijd waarin het coronavirus om zich heen grijpt.

„Al sinds jaar en dag verwelkomen wij jullie graag in de horeca. Elke dag staan er ruim 400.000 horeca- medewerkers voor jullie klaar om een bijzondere ervaring te bieden: op (weg naar) werk, na een lange werkdag, tijdens de vrijdagmiddagborrel en in je vrije weekend. Als huiskamer van de samenleving vervullen wij een grote sociale en maatschappelijke rol. Nu de wereld de gevolgen ervaart van de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) hebben wij elkaar harder nodig dan ooit." Zo begint de paginagrote bedank-advertentie van de KHN, die vrijdag niet te missen is in twee grote landelijke kranten.

In het zonnetje

„Ondanks dat veel mensen in Nederland worden opgeroepen zo min mogelijk sociale contacten aan te gaan, staan jullie dag en nacht voor ons klaar", schrijft de KHN, die zich daarmee richt tot zorgverleners en anderen die vitale beroepen uitoefenen. „De Nederlandse horeca heeft enorm veel respect voor jullie."

Voor alle gasten is er een sympathieke liefdesverklaring. „Lieve gasten, met de sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden is de impact op horecaondernemers enorm. Ondanks dat wij jullie niet in je favoriete horecagelegenheid kunnen ontvangen, waarderen wij het bijzonder dat jullie de horeca een warm hart toedragen met de vele initiatieven die jullie initiëren. Jullie blijk van sympathie is ontroerend en hiermee leveren jullie een belangrijke bijdrage. De liefde die wij nu van jullie ervaren, is wederzijds."

Lieve ondernemers

Niets dan lof voor de ondernemers. „Onze complimenten gaan uit naar eenieder van jullie, horecaondernemers die de gezondheid van ons allen op nummer 1 zetten en ondanks de sluiting samen met jullie team ontroerende initiatieven opzetten om een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving. Hotels openen hun deuren voor opvang van patiënten of asielzoekers, eet- en drinkgelegenheden doneren hun voorraad aan voedselbanken en horeca- medewerkers zetten zich in op allerlei plekken in de voedselketen en ouderenzorg. Het maakt ons allemaal trots dat, ondanks alle zorgen, jullie als Nederlandse horeca de schouders eronder zetten en blijven zorgen voor jullie medewerkers en de samenleving."

In de advertentie richt de branchevereniging zich ook tot Mark Rutte, die wordt bedankt voor zijn „staatsmanschap en verbindende rol". Ook zegt de Nederlandse horeca blij te zijn met de „morele steun" van andere politici.

Tot slot hoopt de KHN horecagasten snel weer te ontvangen in „de huiskamer van de samenleving."