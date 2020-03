Honderden jongeren bieden hulp in meer dan 20 steden

Vanuit het hele land stromen berichten binnen van jongeren die massaal voor anderen klaarstaan. Inmiddels bieden honderden jongeren hulp aan op de meest creatieve manieren.

Donderdag lanceert ‘Nu TijdVoorActie’ een platform waar hulpinitiatieven van jongeren bij elkaar komen. Jongeren die willen bijdragen kunnen zich aanmelden en in hun eigen stad direct iets betekenen. Inmiddels zijn er door het land al 22 steden voorzien van een hulphartje: het symbool van de actie.

Hoewel de coronacrisis iedereen treft, zijn de gevolgen voor de één nog zwaarder dan voor de ander. Mensen met cruciale beroepen werken hard door en hebben daarom thuis hulp nodig. Ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid worden aangeraden helemaal niet meer de straat op te gaan. Elmer Demmendaal en Eelke Dekens zijn vanuit Stichting TijdVoorActie de initiatiefnemers.

„Zaken die normaal zo gewoon zijn zoals boodschappen doen, de hond uitlaten, het vuilnis buiten zetten en even een frisse neus halen, zijn daardoor nu even niet mogelijk. Dit brengt niet alleen praktische problemen met zich mee, maar creëert ook de dreiging van een sociaal isolement. Ik zie jongeren zelf in actie komen om dit te voorkomen. In de afgelopen dagen ontstond hierdoor het idee om deze inspiratiesite op te zetten en zoveel mogelijk jongeren en lokale initiatieven met elkaar te verbinden. Ik ben ontzettend trots op iedereen die hier zo snel een bijdrage aan geleverd heeft", aldus Elmer.

Boodschappen doen

Jongeren laten zien dat we er in deze onzekere tijden voor elkaar zijn: ze willen massaal hulp bieden. Scholen zijn gesloten en zowel scholieren als studenten zitten thuis. In Zwolle neemt een studentenvereniging bijvoorbeeld allerlei praktische zaken uit handen zoals boodschappen doen en stuurt kaarten om kwetsbaren een hart onder de riem te steken.

Een groep jongeren uit Gouda doet er alles aan om eenzaamheid onder ouderen en kwetsbaren te voorkomen door met hen via de telefoon in gesprek te gaan. De bellijsten zijn lang en de gesprekken uniek: het is even wennen, maar het blijkt dat ouderen én jongeren hier echt blij van worden. Een jongereninitiatief als Nu TijdVoorActie laat zien dat we als samenleving ongekende sociale krachten hebben. Die worden in tijden van zorg pas echt goed zichtbaar.

Hulp wordt georganiseerd via sociale media en eigen netwerken. TijdVoorActie is een beweging van jongeren die zelf het initiatief nemen om de samenleving vorm te geven.