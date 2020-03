Het is weer echt regenwormweer

Door alle regen struikel je nu over de wormen, of fiets je er bijna (of toch per ongeluk helemaal) overheen. Regenwormman Jeroen Onrust betrapt ze vaak tijdens het paren. „Ze nemen er echt de tijd voor en kunnen úren door.” We kunnen nog wat van die wormen leren.

Het regent, het regent, de wormen liggen dood of nog half-levend op het fietspad. Het zou zomaar een nieuwe beginzin van het bekende kinderliedje kunnen zijn. Want behalve natte pannetjes, zorgt de regen er ook voor dat regenwormen uit de bodem naar boven komen en zich bovengronds voortkronkelen, met gevaar voor eigen leven. „Het is nu echt regenwormweer. Miezerig, een graad of tien. De grond is verzadigd en ze laten ook overdag hun kop zien.” Kan ook komen omdat de beestjes al een beetje de lente in hun bol hebben, „en nu massaal op zoek gaan naar een partner.” Bioloog Jeroen Onrust (31) is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en een echte wormaisseur. Waar het voor de meeste mensen maar een vies glibberig ding is, betekent de regenworm voor hem „ongelooflijk veel.”

De tuin-tuin-en-tuin regenworm. „Prachtig diertje..."

Gooi ze in de berm

Hij is erop gepromoveerd, won er afgelopen jaar een belangrijke wetenschapsprijs mee en met een deel van het geld doet hij nu vervolgonderzoek. Nee, de worm verveelt nooit, „ik denk dat ik er de rest van m’n leven mee bezig blijf.” De bioloog dook zo’n elf jaar geleden in de wereld van de regenworm om vogels, die de wormen eten, beter te begrijpen. Gaandeweg verschoof zijn fascinatie van boven naar beneden en waar de voormalig fervent vogelaar eerst altijd omhoog keek, is de blik van de 'wormelaar' nu vooral op de grond gericht, waar hij de oppervlakte afspeurt. En vindt hij er een op een fietspad, stoep of andere levensgevaarlijke plek voor de worm, dan bukt hij meteen, „ik gooi het diertje dan in de berm, anders overleeft hij het niet.” Onlangs las hij een verhaal over het potentiële kuddegedrag van regenwormen, waarvan ruim twintig soorten in ons land leven. „Ze zouden signalen van elkaar kunnen oppikken en vervolgens samen naar de oppervlakte gaan. Het zou kunnen verklaren waarom we er deze laatste dagen zo veel tegelijkertijd zien.”

Ik zie ik zie... / Foto: Lars Soerink

Als kleine Jeroen kon hij zich uren vermaken in de Drentse ouderlijke achtertuin, op z’n knieën wroetend in de grond waar hij de grootste kleine schatten vond. Iets wat zo’n kwart eeuw later eigenlijk nog steeds zo is, in zijn eigen tuin in Assen, waar hij sinds een jaar woont. „Ik vind ze zo fascinerend.” En hij is niet de enige. Bioloog en ‘evolutie-man’ Charles Darwin publiceerde eind negentiende eeuw een boek -„zijn laatste”- over regenwormen, tot die tijd beschouwd als totaal nutteloos. „Hij schreef juist dat dit nederigste diertje het belangrijkste diertje was.” Ja, die Darwin snapte het wel, knikt zijn bevlogen collega-bioloog. „Regenwormen zijn belangrijk voor ons hele ecologische systeem, ze zijn goed voor de vruchtbaarheid en waterdoorlatendheid.”

Darwin baseerde zijn bevindingen voornamelijk op experimenten die hij zelf uitvoerde in zijn eigen achtertuin, Onrust volgt graag zijn voorbeeld. Er is al veel dat hij weet en nog veel dat hij niet weet, „het blijft voor mij een ontdekkingsreis naar een nieuwe wereld die zich vooral ’s nachts afspeelt.” Hij is dus zelf ook een nachtdier geworden en verdwijnt ’s nachts vaak de tuin in, bewapend met z’n zaklampje en teller. Ook heeft hij een wormenbak waar duizenden wormen in krioelen. Hij praat -of fluistert- nog net niet tegen ze, wel kan hij uren naar ze kijken. En dat doet hij dan ook. „Prachtige diertjes”, verzucht hij, „Sommige hebben regenboogachtige kleuren in hun huid die opkleuren wanneer ze ’s nachts rond kruipen.” Zijn tuin is net als hij: vriendelijk voor wormen. De grond bewerkt hij zo min mogelijk en de letterlijke gangmakers houden van dode blaadjes, „Die trekken ze de grond in, net als takjes, vaak zie je die ’s ochtend rechtovereind staan. Wormenwerk.”

'Wormenwerk'

Kinky wormen wel

Ze zijn hermafrodiet, maar hebben wel een andere worm nodig om te paren. In de nachtelijke uurtjes betrapt de nieuwsgierige onderzoeker regelmatig een wormenpaartje en hij weet intussen precies hoe hun liefdesspel gaat. „Zijdelings liggen ze tegen elkaar aan, waarna ze sperma en eicellen uitwisselen. Ze nemen er echt de tijd voor trouwens en kunnen uren door, hélemaal in de zevende hemel.” Al zijn ze wel op hun kwetsbaarst, zo in de buitenlucht als prooi voor nachtroofdieren. Maar misschien vinden ze dat juist wel spannend, beaamt hij lachend, „en zijn regenwormen eigenlijk best kinky.”

In Friesland, waar hij veel onderzoek deed, noemden ze hem de ‘wjirmensiker’, omdat hij ’s nachts het land in ging om wormen te tellen, zijn vrienden noemen hem weleens Dokter Worm. Vroeger keek hij naar Earthworm Jim, „over een hele stoere worm.” Zijn liefde gaat nog niet zo ver dat hij een tattoo van het kronkelbeestje heeft, maar hij ziet, na de flamingo en ananas, best potentie voor een nieuwe hype, zo grijnst hij, „met heel veel worm-merchandise, dat is er nu nog niet.” Of hij ook worm lust? Nog nooit geprobeerd, schudt hij z’n hoofd. „Ik denk ook niet heel gezond, vol met bacteriën en zand. En ik ben ook vegetariër trouwens.”

Waarom Netflixen als je je eigen live-entertainment hebt?

Hij ziet ten slotte een sleutelrol voor de regenworm in de kringlooplandbouw, iets waar hij onderzoek naar doet. „We gebruiken ze nu nauwelijks in ons boerenlandschap, terwijl we meer mogen vertrouwen op de kracht van de regenworm. Als we het hen naar de zin maken, door gewasresten neer te leggen bijvoorbeeld, gaan ze volop tekeer in de bodem en kunnen de boeren goed landbouw plegen. Worm gelukkig, boer gelukkig. En ik ook.”

Hoeveel wormen heb jij?

Nieuwsgierig hoeveel wormen jij onder je voeten hebt krioelen? Atlas Natuurlijk Kapitaal, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, geeft inzicht in alle wormen in Nederland. Op hun website vind je de RIVM-kaarten van de regenwormdichtheid per vierkante meter en het aantal soorten regenwormen per 100 individuen. Zo zijn op Oost-Vlieland minder dan veertig wormen per vierkante meter, in Gorinchem kunnen het er rustig 540 zijn.