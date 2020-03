Het coronavirus spookt door Nederland

Het coronavirus heeft Nederland in een houdgreep. Sinds het virus afgelopen donderdag voor het eerst in Nederland werd ontdekt, gaat het nergens anders meer over.

Halina van Reijn gaf handenwasles bij De Wereld Draait Door. Een run op handzeep en desinfecterende gel zorgde voor lege schappen in de supermarkt. En dagelijks verschijnen er virologen en andere deskundigen in verschillende media om hun licht te laten schijnen op COVID-19. Er is kortom veel te doen rondom het virus. Niet zo gek ook, er zijn al achttien Nederlanders besmet met het virus.

Minder dodelijk dan gedacht

De vraag is dan ook: Wat staat Nederland nu te wachten? Het is logisch om voor een antwoord op die vraag te kijken naar China. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. China laat zich als land maar moeilijk vergelijken met Nederland. De Chinezen werden overvallen door het virus en het duurde dan ook even voordat de Chinese overheid erkende dat er überhaupt een nieuw virus was. Doordat het relatief lang duurde voordat er maatregelen werden genomen kan het zo zijn dat het sterftecijfer lager ligt dan nu gemeld wordt.

Uit een onderzoek van de New England Journal of Medicine naar het virus in meerdere delen van China blijkt dat het sterftecijfer 1,4 procent bedraagt. Dat wil zeggen dat 1,4 procent van de mensen die besmet raakt met het virus eraan overlijdt. En mogelijk is dat cijfer nog te hoog omdat veel mensen met milde klachten zich niet melden bij een dokter.

Besmettelijker dan de griep

Dat betekent niet dat het allemaal wel mee gaat vallen met het virus. Zo is het coronavirus besmettelijker dan de griep. Waar iemand met de griep gemiddeld 1,3 mensen besmet, besmet iemand met het COVID-19 gemiddeld 2,2 mensen met het virus. Vandaar dan ook de oproep aan iedereen, die luchtwegklachten heeft en terugkomt uit een risicogebied of contact heeft gehad met een coronapatiënt, om toch vooral thuis te blijven.

De komende weken zal duidelijk worden of de sterfte- en verspreidingscijfers hoger of lager liggen dan in China. Het definitieve antwoord op de vraag wat Nederland de komende tijd te wachten staat laat nog even op zich wachten.

Knoflook eten tegen het virus

Nu het coronavirus in Nederland is, vragen veel mensen zich af wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze het virus oplopen of het naar andere mensen verspreiden. Daarbij gaat het om handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes.

Dat zijn simpele maatregelen om de verspreiding van infectieziektes zoals COVID-19 te voorkomen. Maar ook maatregelen die de Nederlanders moeten worden aangeleerd. Uit een onderzoek van marktonderzoeksbureau Gallup uit 2015 blijkt namelijk dat slechts 50 procent van de Nederlanders de handen wast met water en zeep na een toiletbezoek. Daarmee is Nederland het slechtste jongetje van de Europese klas. De nummer twee in dat onderzoek was Italië het land waar het coronavirus zich nu als een wild vuurtje verspreid.

Naast deze officiële adviezen van het RIVM duiken er ook steeds meer nep-adviezen op. Zo wordt er gezegd dat het eten van knoflook bescherming kan bieden tegen het virus. Dat is niet waar. Ook gaan er verhalen rond dat het lichaam insmeren met sesamolie voorkomt dat het coronavirus je lichaam binnenkomt; ook dat is niet waar.

Bedrijven dicht, afdeling naar huis

Ondertussen nemen bedrijven ingrijpende maatregelen om iedere mogelijkheid tot verspreiding van het virus onder hun personeel uit te sluiten. Zo is het Europese hoofdkantoor van Nike in Hilversum maandag en dinsdag gesloten omdat een van de medewerkers het coronavirus heeft. Voor energiebedrijf Engie in Zwolle was het feit dat een collega getest wordt op het virus al reden om een hele afdeling naar huis te sturen. En verzocht de TU Delft iedereen met luchtwegklachten om het zekere voor het onzekere te nemen en thuis te blijven. Een advies dat ook gold voor iedereen die niet in de risicogebieden is geweest.

Het kabinet gaat dinsdag in crisisoverleg over het virus. Premier Rutte, minister Bruins, minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en het RIVM gaan samen rondom de tafel zitten. Zo'n crisisoverleg komt maar zelden voor. Eerder kwam de ministeriële commissie crisisbeheersing bijeen tijdens de ramp met MH17 en de tramaanslag in Utrecht.