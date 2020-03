Grote gevolgen inreisverbod voor reizigers en reisorganisaties

Vanaf Schiphol vertrekken wekelijks tweehonderd vluchten richting de Verenigde Staten. Samen met luchtvaartmaatschappijen inventariseert Schiphol momenteel wat het afgekondigde inreisverbod betekent voor de vluchten naar Amerika. Dat liet de luchthaven donderdag weten.

Het inreisverbod begint in de nacht van vrijdag 13 maart op zaterdag 14 maart om 04.59 uur Nederlandse tijd. Het geldt voor iedereen die de afgelopen veertien dagen in een van de 26 Europese landen in het Schengengebied was, behalve voor Amerikaanse burgers.

„Eerste prioriteit voor vandaag is het informeren van reizigers. Dat is de eerste zorg. Verder zijn we op dit moment aan het inventariseren wat de verdere consequenties zijn. Het raakt natuurlijk het netwerk van Nederland. Daarover zal naar verwachting ook overleg volgen met de overheid," aldus CEO Dick Benschop.

Onduidelijkheid

Schiphol adviseert reizigers die op korte termijn gepland hebben om naar de Verenigde Staten te gaan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Reisorganisatie TUI heeft besloten om Nederlanders donderdag al niet meer naar Amerika te laten reizen vanwege het door de Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde inreisverbod voor Europeanen. Er stond voor donderdagochtend een vlucht naar Florida gepland, maar op deze reis zijn geen Nederlanders meegegaan.

„Er is nog veel onduidelijk. We weten op dit moment niet of mensen terug kunnen komen. We hebben reizigers daarom het advies gegeven om niet te vertrekken. Ze hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Mensen krijgen hun geld terug", aldus een woordvoerster van TUI. De reisorganisatie is op dit moment aan het inventariseren hoeveel mensen er nu in Amerika zitten en of die nog terug kunnen keren.

Terug naar huis

Hoewel het inreisverbod in de Verenigde Staten niet geldt voor Amerikaanse reizigers, zijn er op Schiphol toch Amerikanen die direct terug willen naar huis. Zoals drie passagiers die donderdagochtend net zijn aangekomen voor een lang weekend in Amsterdam. „Ook al zijn we ingezetenen van Amerika, we willen het risico niet nemen dat we toch niet terug kunnen", zegt Carin Reynolds die met haar man en een goede vriend een roei-evenement op de Amstel zou bijwonen.

Ze staan in de rij van het servicepunt van KLM en hebben net een flesje ontsmettende handgel laten rondgaan. „We hoorden het nieuws tijdens onze vlucht", zegt vriend Mike Totte. Ze durven er niet op te vertrouwen dat ze maandag zoals gepland terug naar huis kunnen. „Wat vandaag is, kan morgen weer anders zijn."

Praktische oplossingen

Nederland inventariseert momenteel wat de gevolgen zijn van het besluit van de VS om Europeanen niet meer toe laten. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die koning Willem-Alexander en koningin Máxima vergezelt tijdens het staatsbezoek aan Indonesië.

„We gaan ons richten op praktische oplossingen. Dit heeft potentieel grote gevolgen voor een handelsland als Nederland", aldus Blok. Hij zei dat Nederland kort na de aankondiging door president Trump op de hoogte is gesteld van het inreisverbod voor mensen uit 26 Europese landen, waaronder Nederland.