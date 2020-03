Grote fans van toen smullen nu van Heimwee TV: ‘héérlijk dit’

Zeg even geen corona, maar Zeg ‘ns AAA. Een van de geliefde programma’s ‘van toen’ waarbij de nostalgie regelrecht je luie bank in druipt. Vanaf nu kunnen de hele middag lang herinneringen worden opgehaald (of nieuwe gemaakt) met NPO's Heimwee TV. En je leert ook nog eens wat: een origineel synoniem voor onenightstand bijvoorbeeld, en wat alfa-apen doen om dikke maten te worden.

Ze is er even goed voor gaan zitten. Kop koffie dampend op tafel, koekje erbij. Het volume gaat omhoog bij de eerste klanken van de begintune van Zeg ‘ns AAA, net zoals ze dat vroeger altijd deed. Ze neuriet zachtjes mee. Ria Kaats uit Enschede is nu in de tachtig, maar herinnert zich de serie uit de jaren tachtig, over vrouwelijke huisarts Van der Ploeg en haar iconische huishoudelijke hulp Mien Dobbelsteen, als de dag van gisteren.

„Het was zo’n geweldige serie. Wat heb ik toen genoten... Het herinnert aan een hele fijne leuke tijd.” Het hele gezin nog bij elkaar en zonder al te grote zorgen, en evenmin ‘zorgen’ over wat te kiezen en kijken op televisie, „Een paar zenders waren er nog maar. We wisten precies wanneer Zeg ‘ns AAA werd uitgezonden en gingen er echt voor zitten. Je had gewoon altijd een prachtig mooie avond.”

'Onenightstand'

Of middag, want de aflevering op deze een-na-laatste dag van maart doet haar weer hardop lachen. „Héérlijk om dit weer te zien.” Ook voor jongere kijkers is het verrassend leuk. Zo heeft dokter Lydie van der Ploeg een origineel synoniem voor onenighstands (‘tijdelijke pijnstillers’) en klinkt na haar eerste zoen met chirurg Hans zijn ouderwetse pieper uit zijn dito regenjas. En ligt daar nou een halve avocado op hun bord? Bestónden die toen al? Maar ook de kneuterige bloemetjesbank uit het jaar nul (of de jaren tachtig) doet je automatisch even glimlachen. Ja, het roept inderdaad nostalgische gevoelens bij haar op, verklapt Ria na afloop. „Toch ook wel een beetje heimwee naar toen, zeker nu we in deze rare tijd zitten.”

Een geweldig goed initiatief, vindt ze Heimwee TV, „al die mensen binnen krijgen zo een beetje vrolijkheid via de buis.” Betekent overigens niet dat ze niet ook naar Ozark kijkt op Netflix, of een spannende „Scandinavische krimi”. Maar daarnaast wil ze „iets gezelligs” en Zeg ‘ns AAA zou zomaar weer vaste prik kunnen worden. Voor de échte ontspanning. „Er is nu al genoeg spanning in het echt.”

Alfa-apen

Na afloop volgt meteen, zonder reclame, Dynasties. Heeft niéts te maken met de bijna gelijknamige Amerikaanse soap, hoewel het daarin ook vaak een ongeregelde jungle vol bronstige alfamannetjes was, maar is de natuurdocumentaireserie met de stem van David Attenborough. Niet heel oud overigens, de serie startte in 2018, maar past qua gevoel perfect in de troostende heimwee-programmering.

Zo is te zien hoe David, de leider van een West-Afrikaanse gorillagroep, een gorilla op leeftijd, te zien aan zijn grijze baardje, uitgebreid vlooit. „Om vriendschap op te bouwen”, licht zijn naamgenoot met z’n prettige Britse stemgeluid toe.

Bijna allemaal dood

Midden op de dag maakt Willem Duys zijn entree met Voor de Vuist Weg, een populair praatprogramma uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Net zoals zijn gasten en de meeste van Duys’ collega’s en anderen te zien op Heimwee TV, leeft ook hij niet meer, maar tijdens deze jubileumuitzending is hij levendiger dan ooit.

Jinek en Op1 avant la lettre, met een ronde tafel waaraan host Duys, zeker met de huidige ‘meetregel’ in het achterhoofd, wel héél knus naast zijn gasten zit en waarop een vissenkom met daarin drie vlezige vissen prijkt. En een grote fles rosé-champagne, een oranje hoorntelefoon, en een flinke asbak. Tijden veranderen. Ook wat gasten laten uitpraten betreft, iets wat hij steevast doet. Te zien is ook hoe Willem Duys een Freek Vonkje doet en een babyleeuw op schoot neemt. „Ach wat lief... Je zou hem zo mee naar huis willen nemen.”

Televisiegeschiedenis

En natuurlijk snap je als jonge(re) kijker niet alles op Heimwee TV. Een grap van cabaretier van toen Wim Sonneveld bijvoorbeeld. ‘Weet je wat het toppunt van brutaliteit is? Een Japanse auto aan Wim Kan verkopen’, waarna het publiek in de studio, gekleed in wollen truien en bruine colberts, de longen uit het lijf lacht, en jij je op je hoofd krabbend afvraagt wie beide Wims zijn. Maar een jonge André van Duin in comedy-actie, Youp van ‘t Hek met z’n beroemde oudejaarsconference uit 1989 waarin hij Buckler de grond inboort (en als je je nu afvraagt wat Buckler is, weet dan dat Youp dat heel grondig heeft gedaan) en de spraakmakende Villa Felderhof met Pim Fortuijn en Vanessa zijn stuk voor stuk stukjes televisiegeschiedenis.

Oppassen!

Utrechtse Eefje Savelkoul (34) denkt met een mengeling van weemoed en tevredenheid-met-terugwerkende-kracht terug aan Oppassen!, de Nederlandse sitcom over twee grootvaders die samen hun kleinkinderen opvoeden omdat de ouders het zo druk hebben. Primetime zaterdagavond werd het uitgezonden, familie Savelkoul zat om acht uur voor de beeldbuis. „Het was een tv-afspraak met ons hele gezin. Samen kijken naar een ander gezin, dat was gewoon grappig. Ik weet nog dat ik de opa’s altijd erg leuk vond.” Maar het mooiste en ook wel iets dat een tikkeltje heimwee oproept, was toch wel het met z’n allen kijken. „M’n ouders, broers en ik en we vonden het allemaal even leuk.” Ze vraagt zich af hoe ze de serie nu zou vinden, maar in plaats van prime time, wordt het nu op dinsdag en vrijdag rond het middaguur uitgezonden, „en dan ben ik aan het werk.”

NPO's schatkamer

NPO is blij met de positieve reacties en heeft niet voor niets voor deze middagprogrammering gekozen, vertelt Shula Rijxman, NPO-bestuursvoorzitter. „Elke dag horen we zorgwekkende berichten in de media. Dat is moeilijk, voor iedereen. Naast de zo belangrijke actualiteit wil de publieke omroep ook programma’s aanbieden die ontspannend zijn, die mooie herinneringen terughalen.” Vandaar dat de archieven van Beeld en Geluid op de heimwee- slash feel-good-factor werden doorgespit. „We openen nu onze schatkamer en presenteren overdag onze pronkstukken uit bijna 70 jaar televisie. Daarbij richten we ons met name op de oudere kijkers, die extra hard getroffen worden door de coronacrisis. Herkenning geeft houvast en brengt ons terug naar goede herinneringen.”

