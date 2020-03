Grote evenementen in Noord-Brabant tot 16 maart afgelast

In de provincie Noord-Brabant worden voorlopig alle evenementen met minimaal duizend mensen gecanceld. Dat maakten de drie veiligheidsregio’s van Noord-Brabant dinsdagmiddag bekend op een persconferentie in Den Bosch.

Daaronder vallen onder andere de Eredivisiewedstrijden PSV - FC Emmen, RKC Waalwijk - FC Groningen en Willem II - sc Heerenveen. Hierbij zou de KNVB wel kunnen overwegen om ze zonder toeschouwers af te laten werken, zoals afgelopen weekend al in de Serie A in Italië het geval was. Daar is voorlopig echter nog niet gecommuniceerd door de KNVB.

Verder worden alle andere evenementen, zoals festivals en enkele geplande carnavalsoptochten in de provincie sowieso afgelast. Het verbod geldt tot na het weekend. Aan het begin van de week op 16 maart - maandag is doorgaans geen dag met veel grote evenementen - mag de gang van zaken weer hervat worden zoals het er nu naar uitziet. Ook het grote paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch is in gevaar.

België

Ook de Belgische regering adviseert evenementen vanaf duizend mensen die zich binnen afspelen, af te gelasten. Premier Sophie Wilmès heeft dat op een persconferentie gezegd. Het schrappen van indoormassa-evenementen is nodig om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen, zei ze. De maatregel geldt voorlopig voor de hele maand maart.

Wilmès benadrukte dat scholen niet gesloten worden, „ook niet als er een aantal gevallen is vastgesteld". Wel vindt ze het wenselijk dat meerdaagse schoolreizen voorlopig worden geannuleerd.

Geen Santana in Nederland

Op het concert van Carlos Santana hoeven de Belgen sowieso niet te rekenen. De gitaarvirtuoos heeft zijn Europese tour - dus ook zijn optreden in Amsterdam - afgezegd vanwege het coronavirus.

De legendarische gitarist Santana zou met zijn band op 31 maart optreden in de Ziggo Dome. Concertorganisator MOJO gaat op zoek naar een vervangende datum. Gekochte tickets blijven geldig.

Santana zou zaterdag in de Italiaanse stad Bologna aan de toer beginnen. De band betreurt de beslissing, maar vindt de veiligheid van de fans belangrijker. „We houden jullie op de hoogte van nieuwe data en gaan ons best doen zo snel mogelijk alsnog naar Europa te komen."

Tests in ziekenhuizen

Bijna 4 procent van de onderzochte medewerkers van Brabantse ziekenhuizen blijkt het nieuwe coronavirus te hebben opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een steekproef onder het personeel van zes ziekenhuizen in de provincie met de meeste besmettingen.

Momenteel zijn er alleen over Tilburg losse cijfers prijs gegeven. Uit een steekproef onder medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg blijkt dat 28 van hen het coronavirus hebben opgelopen. Het ziekenhuis, met twee vestigingen in de Brabantse stad, heeft 301 medewerkers getest. Met ruim 9 procent ligt dat aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van de geteste ziekenhuizen.