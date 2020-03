Grote evenementen afgelast en aangepast vanwege coronavirus

Vanwege het coronavirus en het advies aan alle Brabanders om thuis te blijven gaan de aankomende week verschillende evenementen niet door of wordt het programma aangepast.

Dit artikel wordt doorlopend geüpdate.

Dancefeest Masters of Hardcore uitgesteld

Het dancefeest Masters of Hardcore gaat niet door. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt, reden voor de annulering is het coronavirus. Het evenement zou op 28 maart in de Brabanthallen in Den Bosch gehouden worden. Het feest is nu uitgesteld tot 5 september. De ongeveer 30.000 bezoekers die een kaartje hebben gekocht krijgen automatisch een kaartje voor de nieuwe datum. De line-up is ongewijzigd.

De Brabant Hallen in Den Bosch/ Google Streetview

„De gesprekken over wat te doen rondom het coronavirus liepen al een tijdje. Uiteindelijk was het de bekendmaking van de gemeente Den Bosch om de komende zeven dagen alle evenementen met meer dan duizend bezoekers af te lasten, die voor ons doorslaggevend was. Op basis van die keuze hebben wij gisteren besloten om het evenement af te lasten", dat zegt een woordvoerder van Dance Arts, de organisatie achter Masters of Hardcore.

Bezoekers, die vanuit het buitenland naar Nederland komen voor het feest kunnen hun reis laten om boeken of alsnog op 28 maart naar Nederland komen, over de mogelijkheid om geld terug te krijgen is niets bekend.

Brabanders kunnen Holland zingt Hazes vanaf de bank volgen

Vrijdag 13 en zaterdag 14 maart vindt weer Holland zingt Hazes in de Amsterdamse Ziggo Dome plaats. Brabanders kunnen het concert dit jaar thuis vanaf de bank volgen.

Omdat Brabanders wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven, kunnen zij die kaarten hebben voor het concert, het via een livestream volgen. Om de beleving zo dicht mogelijk bij die van een echt concert te brengen plaatst producent Medialane extra camera's.

Holland Zingt Hazes/ ANP Foto

In Brabant zelf gaan veel concerten ook gewoon door. De Effenaar in Eindhoven en Mezz in Breda lasten voorlopig niets af. De Effenaar gaat ervan uit dat bezoekers zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Wel wordt aan bezoekers gevraagd om alle door het RIVM geadviseerde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Poppodium 013 schrapt de komende week een aantal concerten die zouden plaatsvinden in de grote zaal. De shows van Agnes Obel op 13 maart en Papa Roach + Hollywood Undead op 14 maart gaan niet door. Alle concerten in de kleine zaal gaan wel door.