Groot vertrouwen in Rutte en veel geld voor werktijdverkorting

Het kabinet verruimt de mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen, en de uitkeringen gaan omhoog. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan de NOS.

Tot nu toe neemt de overheid maximaal 75 procent van het salaris over, in de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent, weet de NOS. In de meeste gevallen vult de werkgever de uitkering verder aan.

Het kabinet presenteert dinsdagavond naar verwachting een steunpakket van vele tientallen miljarden om te voorkomen dat bedrijven omvallen en werknemers hun baan verliezen. Kredietmogelijkheden voor het mkb worden uitgebreid. Dinsdagochtend hadden al ruim 48.000 bedrijven een beroep gedaan op het aanvragen van werktijdverkorting voor personeel.

Nieuwe cijfers

Het coronavirus heeft tot en met dinsdagmiddag 43 levens geëist in Nederland. In een dag tijd zijn 19 mensen overleden aan het virus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de uitbraak is toegenomen tot 314. In totaal zijn 1705 Nederlanders positief getest op het virus. De patiënten die zijn overleden, waren tussen de 63 en 94 jaar.

Maandagavond keken 7 miljoen Nederlanders live naar de historische televisietoespraak van Mark Rutte. De steun voor de premier is daarna fors gestegen. Ook is er veel vertrouwen in de aanpak van de overheid, die de premier in de toespraak presenteerde.

Boodschap helder

De boodschap van de premier was helder. We zitten met zeventien miljoen mensen voorlopig nog wel even in hetzelfde schuitje. Het is daarom belangrijk goed op onszelf en op elkaar te letten. Doel van de huidige maatregelen is voornamelijk de piek van de besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Op deze manier hopen deskundigen het zorgsysteem niet te overbelasten.

Tevens zei de premier dat de zondag aangekondigde maatregel van het sluiten van de horeca een noodzakelijke is. Het is aan de 25 veiligheidsregio’s in Nederland om die voor hun regio op eigen manier in te vullen. In navolging daarvan lieten Oranjeverenigingen weten dat grote publieksbijeenkomsten op Koningsdag geen doorgang kunnen vinden. Koningsdag is pas op 27 april, maar aangezien alle voorbereidingen in volle gang zijn kwam de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen dinsdag al met dit advies. Ook het Europees kampioenschap voetbal wordt verplaatst naar de zomer van 2021.

Hamsteren

Het lijkt erop dat aan de oproep van de premier om niet meer te hamsteren, nog geen gehoor werd gegeven. ‘Het is ongelooflijk niet sociaal’ om nu spullen in te slaan, zei Rutte. Toch bleven consumenten massaal hamsteren in supermarkten.

Volgens een woordvoerder worden gemiddelde supermarkten zeker twee keer zo vaak bevoorraad als normaal. „De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten", zegt een CBL-woordvoerder.

De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek. Een recente rondgang bij de leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) maakt duidelijk dat de productie in de fabrieken op normaal peil is en dat fabrikanten alles in het werk stellen om de continuïteit van de productie en levering op peil te houden. Mede doordat de overheid de voedselketen als cruciaal heeft aangemerkt, kunnen medewerkers in de fabrieken aan het werk blijven om de sector draaiende te houden.

Zorg

Tegen het op grote schaal inslaan van medicijnen zijn maatregelen getroffen. Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft.

De uitbraak van het coronavirus heeft vooralsnog niet geleid tot een tekort aan geneesmiddelen, aldus het CBG. „Het is echter niet uit te sluiten dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan als het handelsverkeer met China en India langere tijd wordt belemmerd." In die landen wordt veel medicatie geproduceerd.

Mooi om te zien is dat inmiddels meer dan 7000 mensen met een zorgachtergrond zich hebben aangemeld om te helpen in ‘de strijd tegen het coronavirus’, zoals beroepsorganisatie NU'91 het verwoordt. De organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden is een coördinatiepunt begonnen. Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten en mensen met een achtergrond in de zorg die ander werk doen, maar nu een bijdrage willen leveren aan de zorg, zich registreren. Aanmelden kan op de site nu91coronadossier.nl.

Ook de telefonische hulppijn van het Rode Kruis stond roodgloeiend. De hulppijn werd maandag geopend en is inmiddels zo’n 3000 keer gebeld. „Mensen delen vooral hun gezondheidsklachten en zorgen over of ze wel of niet thuis moeten blijven, maar stellen ook vragen over online boodschappen bestellen", aldus het Rode Kruis.

Thuisonderwijs

Op de scholen door heel het land is een inventieve manier gevonden om om te gaan met het thuisonderwijs. Op de tweede dag dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs noodgedwongen dicht zijn, blijken leraren en leerlingen vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Onderwijs op afstand, zoals online, via skype of telefonisch krijgt steeds meer vorm. Op veel scholen wordt gewerkt met online-leerprogramma's zoals Gynzy en Taalblobs.

De schoolexamens voor middelbare scholieren kunnen de komende tijd doorgaan, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten.

Tweede Kamer

De GGD liet dinsdag weten dat patiënten met luchtwegklachten die kunnen duiden op besmetting met het nieuwe coronavirus, alleen nog worden getest als ziekenhuisopname dreigt. Dat melden bronnen aan het AD. Alleen patiënten van boven de 70 jaar of met andere medische klachten mogen nog worden getest. Voorwaarde is wel dat ze minstens 38 graden koorts hebben en hoesten of benauwd zijn.

Woensdag zullen de fracties in de Tweede Kamer bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen van het coronavirus. Behalve premier Mark Rutte en minister Bruno Bruins (Medische Zorg), komen minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn collega's Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) naar de Kamer.

Tijdens een briefing in de ochtend zullen Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC en voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care de laatste stand van zaken doorgeven en vragen beantwoorden.