Groot feest in Breda afgelopen avond

Ook in Breda kon het coronavirus dit weekend een grote groep mensen niet tegenhouden om even flink te feesten. Dat gebeurde uiteraard weer vanaf de balkons, ditmaal in de Easy Street.

Van 20.00 uur tot 22.00 uur was het feest in die buurt. Vooraf was alles overlegd met de bewoners van de wijk en het feest werd gehouden in het afgesloten deel van het appartementencomplex.

Ook op Dumpert staan beelden van het feest van afgelopen weekend in Breda. Vorige week werd er onder andere in Amsterdam al een heel groot feest gegeven en ook een megabingo vanaf de balkons was een regelrechte hit.