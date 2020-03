Gevangenen in isolatie om ziekteverschijnselen

Doordat steeds meer steden over de hele wereld op slot gaan in een poging het coronavirus in te dammen, is ook de broeikasgasuitstoot gedaald.

Door de coronacrisis zitten veel steden en landen op slot. Italië, Spanje en verschillende andere landen hebben het voorbeeld van de Chinese stad Wuhan gevolgd. Ze hebben lessen op scholen geannuleerd, reisverboden ingevoerd en andere maatregelen getroffen. En dat heeft positieve gevolgen voor het milieu. Op social media verschenen de afgelopen weken veel foto’s van de impact van de crisis op het milieu. Zo is smog in China drastisch afgenomen en zijn er in de kanalen van Venetië weer vissen te zien doordat er geen gondola’s varen. „De politieke reactie op COVID-19 heeft een onmiddellijke impact op de klimaatverandering. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat we een drastische vermindering zien in de uitstoot van stikstof in veel landen”, zegt hoogleraar bedrijfskunde en economische geografie John Bryson. „Op de lange termijn zullen mensen en bedrijven aanpassingen doen, die hun ecologische voetafdruk doen verminderen. Denk bijvoorbeeld aan minder reizen.”

Er is volgens de hoogleraar ook een duidelijke vermindering te zien in de uitstoot van schadelijke stoffen. Dan gaat het om stoffen die normaal door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, zouden vrijkomen. Bryson geeft aan hoe uniek deze situatie is. „De vermindering wordt nauwlettend in de gaten gehouden door satellieten. En daardoor zien we dat de afnames echt groot zijn in veel landen. Dit is de eerste keer dat zich een gebeurtenis van deze omvang voordoet.