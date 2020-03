Genoeg ruimte op IC's en Schiphol sluit grotendeels

Schiphol sluit vijf van de zeven pieren nu het aantal passagiers met ruim 60 procent is afgenomen. Als gevolg van de COVID-19 crisis, zijn er veel minder vluchten. Dinsdag moeten de nieuwe maatregelen ingaan.

Dit betekent dat Schiphol in sterk afgeslankte vorm openblijft voor de passagiersvluchten die nog wel aankomen en vertrekken. Dan gaat het onder meer om repatriëring, vrachtverkeer, hulpdiensten en uitwijkende vliegtuigen.

'Kern-Schiphol'

De bedoeling is dat vanaf dinsdag alleen de D- en E-pier nog in gebruik zijn voor passagiersvluchten. De opstelplaatsen voor vliegtuigen bij de overige pieren worden gebruikt als tijdelijke parkeerplaats voor de vliegtuigen die langere tijd aan de grond zullen staan.

"We gaan terug naar een ‘kern-Schiphol’. Daardoor blijven we open voor Nederlanders die nu in het buitenland zijn en naar huis willen, voor vrachtvluchten met bijvoorbeeld medicijnen en medische hulpmiddelen en voor de vluchten die nog wel plaatsvinden. Deze beperking van onze operatie past ook bij de zorg voor onze mensen en die van onze partners", aldus Schiphol-baas Dick Benschop.

Schiphol verwacht de komende dagen veel repatriëringsvluchten van Nederlanders uit het buitenland. Op basis van de wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU-maatregelen en de overige wereldwijde reisbeperkingen zal het aantal vluchten en passagiers verder zeer snel afnemen, aldus de luchthaven.

Genoeg ruimte op IC's

Het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus dat is opgenomen op de intensivecareafdelingen, is in een dag tijd met ruim een kwart toegenomen. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) meldde dinsdagavond nog het aantal van 139. De teller van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) stond woensdag op 177. Dat is 27 procent meer.

De toename is relatief kleiner dan een dag eerder. Maandag lagen 96 patiënten met COVID-19 op de intensive care. De stijging naar 139 op dinsdag betekende een toename van bijna 45 procent. Het aantal bedden op de ic's is tot nog toe toereikend om de toestroom van besmette mensen aan te kunnen, aldus de NVIC.

Mondkapjes

Bruins liet dinsdagavond nog aan de Tweede Kamer weten dat de ziekenhuizen bedden vrijmaken en dan zo'n 575 patiënten met het coronavirus kunnen helpen op de ic's. Dat aantal kan door verdere maatregelen nog met 350 toenemen. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld plannen om operatiekamers tijdelijk als ic-afdeling te gebruiken.

Ook meldde hij dat er snel miljoenen mondkapjes beschikbaar komen in de komende dagen. De minister maakt melding van 140.000 beschikbaar gekomen mondkapjes.

Er is een tekort aan mondkapjes die nodig zijn als bescherming tegen het coronavirus. Volgens de minister is het een "echt gevecht" om genoeg beschermingsmiddelen te krijgen voor de zorg. Er zijn veel kapers op de kust, zei hij.

Later in het debat is Bruins onwel geworden. Hij zakte achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Hij werd overeind geholpen en is weggelopen. Het debat is geschorst.

Extra maatregelen

Premier Mark Rutte sluit niet uit dat op korte termijn extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat zal gebeuren als het aantal ziektegevalllen en doden door het virus erg oploopt. Een zogeheten 'lockdown' is nu niet aan de orde, zei de premier nogmaals tijdens het debat over de coronacrisis.

Volgens Rutte is er al veel meer gebeurd nu door de "rigoureuze" maatregelen het sociale verkeer is afgenomen, onder meer omdat veel mensen al thuis werken. En er zijn hierdoor ook andere effecten, zoals de enorme krimp van het aantal mensen in het openbaar vervoer. Een volledige samenvatting van het debat kun je hier lezen.