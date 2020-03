Gebruikers dagen elkaar uit op social media

In deze tijden van thuisisolatie is het fysiek onmogelijk geworden om met elkaar te communiceren. Het is daarom niet verwonderlijk dat velen nog meer dan anders massaal grijpen naar digitale communicatiemiddelen.

Na de gebruikelijke Tweets, Instagramposts en Facebookberichten, werd het voor sommigen tijd voor wat anders. Zo proberen veel social mediagebruikers in contact te blijven door elkaar uit te dagen. Denk aan het delen van foto’s uit je kindertijd of fietsen in de vorm van een hartje met de Strava-app.

Mentaal optrekken

Socioloog Walter Weyns zegt tegen het Belgisch Nieuwsblad dat een scherm deze dagen de manier is om je sociale behoeften te bevredigen. „Het is je enige connectie met de buitenwereld, het is een soort van lifeline.”

Om de digitale interactie leuker te maken worden nieuwe uitdagingen bedacht. „Het is een surrogaat voor onze gewoonlijke activiteiten”, zegt Weyns. „Het helpt wel degelijk om met elkaar verbonden te zijn en te blijven. We kunnen ons er mentaal aan optrekken omdat we toch samen zijn met onze vrienden.”

Inspiratie

Klein minpunt is volgens de socioloog wel dat je alleen mee kunt doen aan een uitdaging als je daar door een van je vrienden voor wordt genomineerd. „Staat jouw naam er niet bij, dan ga je je al snel ondergewaardeerd voelen, maar dat is ook eigen aan een vriendengroep.” Weyns vervolgt dat het altijd belangrijk is de dingen in perspectief te zien. „Die opdrachten op social media zijn onbelangrijk, ze zijn er om de tijd te verdrijven. Laat het uitblijven van een nominatie niet doorwerken op je gemoedstoestand."

Ter inspiratie hebben wij hieronder een aantal uitdagingen voor je op een rijtje gezet.