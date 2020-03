Frankrijk: 'Cocaïne biedt géén bescherming tegen corona'

In de provincie Noord-Brabant worden voorlopig alle evenementen met minimaal duizend mensen gecanceld. Dat maakten de drie veiligheidsregio’s van Noord-Brabant dinsdagmiddag bekend op een persconferentie in Den Bosch.

Daaronder vallen onder andere de Eredivisiewedstrijden PSV - FC Emmen, RKC Waalwijk - FC Groningen en Willem II - sc Heerenveen. Hierbij zou de KNVB wel kunnen overwegen om ze zonder toeschouwers af te laten werken, zoals afgelopen weekend al in de Serie A in Italië het geval was. Daar is voorlopig echter nog niet gecommuniceerd door de KNVB.

Verder worden alle andere evenementen, zoals festivals en enkele geplande carnavalsoptochten in de provincie sowieso afgelast. Het verbod geldt tot na het weekend. Aan het begin van de week op 16 maart - maandag is doorgaans geen dag met veel grote evenementen - mag de gang van zaken weer hervat worden zoals het er nu naar uitziet. Ook het grote paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch is in gevaar.