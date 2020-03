Foto van uitgeputte verpleegster nu al iconisch in Italië

Op onder andere de voorpagina van de Italiaanse krant La Repubblica stond dinsdagochtend een uitgeputte verpleegster, die op haar toetsenbord lag te slapen.

De foto is binnen een dag iconisch geworden. Deze staat nu al symbool voor de zware strijd die de Italianen momenteel strijden tegen het coronavirus. Het Zuid-Europese land is buiten Azië het zwaarst getroffen land.

Bedankjes

Op de foto staat Elena Pagliarini, een verpleegster in het Cremona ziekenhuis bij Milaan, die inmiddels is overladen met positieve berichten. „In normale tijden zou iedereen me bekritiseerd hebben. Maar nu bellen veel mensen me op om me te bedanken.”

„Die nacht was erg zwaar en we werkten allemaal samen om zo veel mogelijk mensen te helpen”, zo legt Palgiarini. „Ik had nog een uur te gaan voor ik klaar was met mijn shift, maar ik stortte gewoon in. Het was net voor zes uur ’s morgens toen de foto werd gemaakt. Ik was helemaal kapot. Sorry, dat ik het einde van mijn shift niet haalde.”

Verder wil de verpleegster niet dat alle aandacht naar haar gaat. „Als het ons lukt om mensen te helpen en te redden, dan is dat dankzij het feit dat we als een echt team samenwerken.”

Nieuwe doden

Het aantal patiënten die in Italië in een etmaal zijn bezweken aan het coronavirus is toegenomen met 168. Het is het hoogste aantal sinds het virus in Italië 21 februari opdook. Het totaal aantal patiënten dat is overleden staat nu op 631 en het aantal gevallen dat is geconstateerd staat nu op 10.149.

Honderden mensen in het Zuid-Europese land zijn helemaal genezen van de aandoening. Italië is verreweg de grootste bron van besmettingen in Europa. Italianen wordt afgeraden zich zo min mogelijk door het land te verplaatsen en het land raakt steeds meer geïsoleerd. Oostenrijk heeft dinsdag uit angst voor het virus de grens met Italië vrijwel gesloten.