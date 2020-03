Feyenoord en Ajax eren samen zorgpersoneel

Zelf mondmaskers produceren om de eigen voorraad op peil te krijgen en te houden en in de toekomst ook andere zorginstellingen ondersteunen, dat gaat het Reinier de Graaf-ziekenhuis in Delft doen.

Stafmedewerkers, studenten en andere vrijwilligers gaan in een naaiatelier in Monster zo'n 2000 van de beschermende maskers in elkaar te zetten. „Het uiteindelijke doel is om de productie op te schalen en de maskers ook ter beschikking te stellen aan andere zorginstellingen in Nederland die moeilijk aan beschermingsmaterialen kunnen komen", meldt het Delftse ziekenhuis.

Voor het gebruik van de maskers is wel goedkeuring nodig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof is wel al „uitvoerig getest" in samenwerking met de TU Delft. Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) heeft een manier gevonden om de kapjes zelf te maken. Een medewerker is thuis gaan knutselen met vellen polypropyleen, waar normaal gesproken steriele instrumentensets in worden bewaard. Dat papier vormt een barrière tegen micro-organismen.