Federatie Medisch Specialisten: 'scholen sluiten? wij denken van wel'

Het kabinet kondigde donderdag vergaande maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De scholen blijven echter open. Daar is de Federatie Medisch Specialisten het niet mee eens.

De federatie twijfelt of dit politieke besluit voldoende onderbouwd is. „Vele artsen vragen ons om te pleiten voor het sluiten van de scholen. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel", schrijft voorzitter en KNO-arts Peter Paul van Benthem naar aanleiding van een webinar over acute zorg aan patiënten met COVID-19.

Minste risico

Het kabinet heeft in de afgelopen dagen steeds benadrukt dat kinderen en jongvolwassenen de doelgroepen zijn die het minst last hebben van het coronavirus. Bovendien zou het sluiten van de scholen veel, te veel, impact hebben op de maatschappij: als kinderen thuis moeten blijven van school, moeten hun ouders dat ook. Zeker als die ouders in de zorg of in een andere sector werken waarin ze op dit moment extra hard nodig zijn, is dit onwenselijk. In andere landen, waaronder Frankrijk en Noorwegen, werd juist besloten de scholen wel dicht te gooien.

Duizend professionals in de acute zorg gingen het gesprek aan in het online multidisciplinair overleg 'Lessen uit het zuiden'. Hieruit kwamen dringende adviezen van artsen uit Brabantse ziekenhuizen, die we volgens Van Benthem „niet in de wind kunnen slaan. Ga niet meer naar feestjes. Onthoud je van sociale contacten. Dit moeten we echt doen als we samen de stijging van het aantal besmettingen tot stilstand willen brengen."

Meer actie

Van Benthem prijst de urgentie van de autoriteiten, maar vraagt om meer actie vanuit de politiek. Wat betreft het openhouden van de scholen is er twijfel of kinderen het virus juist niet gemakkelijk kunnen overdragen. „Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie."

Daarnaast vraagt de Federatie Medisch Specialisten de politiek om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen in Nederland voldoende bevoorraad zijn. Er is veel vraag naar mondkapjes en testmateriaal voor patiënten en zorgpersoneel. „Het werkt zeer demotiverend op de zorgverleners op de IC en verder in het gehele ziekenhuis wanneer de spullen er niet zijn."