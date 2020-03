F1 Zandvoort op losse schroeven: 'Zouden afgelasting snappen'

De Formule 1 komt terug naar Nederland. Dat was de grote overwinning die vele racefans vorig jaar vierden. Maar de rentree lijkt te moeten worden uitgesteld.

Door het coronavirus zijn de grand prix van Australië, Bahrein en Viëtnam al uitgesteld en Jan Lammers, directeur van de GP Zandvoort, verwacht dat hetzelfde lot wacht op zijn wedstrijd.

Snappen het

„Formeel hebben we nog niks gehoord, maar zonder dat we weten waar we staan, weten we wel waar het op uitdraait. Wij zouden het wel snappen als je ziet wat er in de wereld gebeurt. Dan is het begrijpelijk dat dit evenement wordt omgezet", zegt hij tegenover de NOS.

Veel kunnen Lammers en zijn collega's niet doen, behalve dan te wachten op een nieuwsupdate. „Binnen afzienbare tijd verwacht ik duidelijkheid. Het is aan de FIA om die duidelijkheid te verschaffen."

Niet zomaar een nieuwe datum

Als het niet doorgaat, kan Lammers nog niet inschatten wat de gevolgen zijn. „Het is gecompliceerd. je kan niet zomaar een nieuwe datum prikken. Er zijn veel partijen bij betrokken. Het heeft een dramatische en een reële kant. Uiteindelijk heeft het coronavirus ons allemaal in zijn greep. Laten we hopen dat dit nare verschijnsel snel uit de wereld is. Dan kunnen we gaan overleggen om te kijken wat verstandig is om te doen."