Excuses van bedrijf om erotische vacature als front-end developer

Het bedrijf Plantsome kwam deze week veelvuldig voorbij op social media. Een van hun advertenties op zoek naar een front-end developer zorgde voor veel consternatie.

Het kamerplantbedrijf zette in de vacature een aantal opmerkelijke teksten, zoals „wie een harde pielemuis (grappie) krijgt van coderen" en „natte dromen heeft over de manieren waarop je jouw code nog sneller, beter en sterker kunt maken."

Dat vonden veel mensen nog al smakeloos. Bovendien leek het door de advertentie wel alsof ze uitsluitend naar mannelijke collega's op zoek waren. Remco Hill van Plantsome begrijpt inmiddels dat de advertentie niet overal even goed gevallen is.

Tegen de schenen getrapt

„We hebben een heleboel mensen tegen de schenen geschopt. Dat was nooit onze bedoeling. We hebben nooit de intentie gehad om mensen buiten te sluiten”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. „We hebben een tekst laten maken voor een personeelsadvertentie in de stijl die we vaker kiezen. We zoeken jonge mensen en die worden daar vaak door aangetrokken. Deze tekst was geschreven door een dame, dus we hadden hier niet bij stilgestaan.”

Binnen de start-up is het meerendeel van de medewerkers vrouw - veertien tegen drie - maar niemand viel er tijdens het doorlezen van de tekst overheen. „Soms pakken dingen anders uit dan je van tevoren verwacht hebt. We wilden mensen aanspreken op hun passie, niet op hun sekse of seksuele voorkeur. We hadden geen enkele intentie om mensen uit te sluiten of te beledigen”, zegt Hill. „We hebben dat onvoldoende ingeschat. Het is een beginnersfoutje. Een van de fuck-ups van een start-up. We zullen hier nog vaak aan denken en dit zal niet snel nog een keer gebeuren.”