Evenementenbranche roept #IkhoefmijngeldNIETterug in het leven

Heb je kaartjes voor een concert gekocht, maar is dat nu afgelast vanwege het coronavirus? Met #ikhoefmijngeldNIETterug kun je aangeven dat je afziet van restitutie.

De hashtag is bedacht door communicatiebureau Built For Comfort Communications. De evenementenbranche wordt momenteel hard geraakt door de maatregelen die worden genomen in de strijd tegen het virus.

Tot en met 6 april zijn alle evenementen afgelast en de kaartverkoop van evenementen na die datum staat onder druk. Voor dit initiatief is de website ikhoefmijngeldnietterug.nl gelanceerd en idontwantmymoneyback.com is hieraan gelinkt. Hierop kun je checken of je event doorgaat en kun je aangeven je geld niet terug te willen.