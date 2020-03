Europese media verbijsterd over maatregel Trump

In China is de piek van de corona-epidemie voorbij. Dat heeft de nationale gezondheidscommissie donderdag in Peking verklaard.

Het coronavirus dook eind vorig jaar voor het eerst op in de miljoenenstad Wuhan in het oosten van het land. In China zijn sindsdien ruim 80.000 mensen besmet geraakt en meer dan 3100 mensen aan de gevolgen daarvan overleden. Het virus is inmiddels verspreid over de wereld waar het juist steeds meer mensen treft.

Een topadviseur van de Chinese regering op het gebied van volksgezondheid, Zhong Nanshan, zei dat de pandemie waarschijnlijk in juni voorbij is. De epidemioloog maakte onder meer naam door zijn rol bij de bestrijding van het virus SARS dat in 2003 in China uitbrak.