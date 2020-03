Ellie Lust bijt van zich af bij presentatie Zon: 'Neem nog een augurk'

Het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen tot boven de 3000. Het dodental ging maandagavond (lokale tijd) van 2953 naar 3008. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. Meer dan 163.000 mensen in de VS zijn besmet met het longvirus. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Ook maakte Trump bekend dat in zijn land inmiddels 1 miljoen mensen getest zijn op het coronavirus.

In de zuidelijke staat Florida is een voorganger van een zogeheten megakerk opgepakt, omdat hij weigerde zijn kerk te sluiten vanwege het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media. Hij wilde zijn kerk pas sluiten als „het einde der tijden begint". Zijn gedrag was volgens de politie gevaarlijk. „Hij bracht de gezondheid van honderden mensen in gevaar."