Elke week miljoenenverlies voor evenementensector

Door de nieuwe kabinetsmaatregel rondom het coronavirus, verliest de evenementenbranche tientallen miljoenen euro's per week. Een woordvoerder van de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) schat dat de branche minstens zo'n 30 tot 40 miljoen euro per week kwijt is aan omzet.

Nu grote bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, kunnen veel evenementen die gepland stonden in april en mei niet doorgaan. Het bedrag van 30 tot 40 miljoen euro „is een eerste voorzichtige schatting van schade voor alleen de festivals door misgelopen kaartverkoop en horeca. Concerten zijn nog niet meegerekend."

Grote festivals

Zo'n dertig festivals op koningsnacht en -dag en bevrijdingsfestivals op 5 mei kunnen niet doorgaan, net als Paaspop dat van 10 tot 12 april zou plaatsvinden moet worden afgelast. Ook grote festivals zoals DGTL en vijf grote shows van Armin van Buuren in de Ziggo Dome zijn geannuleerd. „DGTL heeft een aantal feesten per jaar, dus daarvoor gaan we kijken of dat in het najaar kan worden ingehaald. Dat geldt ook voor wat andere shows."

Het overzicht van afgelastingen is echter nog niet helemaal compleet. „We zijn de lijst nog aan het bijwerken, het is een behoorlijk heftige reeks."

Financiële steun

De VVEM vertegenwoordigt zo'n honderd bedrijven uit verschillende hoeken van de evenementenbranche, waaronder de Ziggo Dome, AFAS Live, GelreDome en Rotterdam Ahoy. „We gaan voor financiële steun kijken bij het ministerie van Economische Zaken en OCW. We zijn de branche die het hardst getroffen wordt door deze nieuwe maatregel."

Hoewel er nu tot 1 juni duidelijkheid is, heerst er in de branche veel onzekerheid voor de periode daarna. „De datum kan zo weer veranderen. Veel evenementen die in juni gepland staan, gaan een spannende periode in. Normaal gesproken is dat onze drukste maand, dus dat maakt het extra spannend. Dat is voor veel ondernemers lastig."

Kleine podia en makers hebben het lastig

Niet alleen festivals, grote evenementen en zalen verliezen veel, voor kleinere podia kan de crisis het einde betekenen. „Voor podia, producenten en makers in heel Nederland heeft dit enorme gevolgen", zegt Gabbi Mesters, directeur van VSCD, de branchevereniging van podia in Nederland. „Als lokale overheden niet op korte termijn steunmaatregelen treffen, gaan heel veel podia omvallen."

De schade die de totale podiumkunstenbranche opliep door de sluiting tot 6 april, bedroeg zo'n 20 miljoen per week. „Dat is echt gigantisch. Met deze nieuwe verlenging van acht weken zakken we al helemaal door onze hoeven", zegt Mesters.

Het ministerie van OCW is bezig met een inventarisatie van het totale schadebedrag. De VSCD roept gemeenten op om te vertellen hoe zij hun podia gaan steunen. „Dat kan financiële steun zijn door gemaakte prestatieafspraken bij subsidies te laten vervallen, maar ook maatregelen zoals het stilleggen van huren of het opschorten van belastingen voor deze periode."

Niet goed in beeld

Tot nu toe blijft het stil bij de meeste gemeenten. „We zijn bang dat podia nu niet goed in beeld zijn, en dat niemand goed voor hen zorgt." Of afgelaste voorstellingen op een later moment ingehaald kunnen worden, is nog niet duidelijk. „Daarover zijn we in gesprek met de producenten en bespelers. Het is nog ongewis wat er mogelijk is. Pas als er meer duidelijkheid is, kunnen we communiceren naar het publiek. Daar moeten we helaas nog even op wachten", zegt Mesters.

Terugdoen voor publiek

De VSCD spreekt dank uit voor alle steun en waardering die de podia van hun bezoekers hebben ontvangen. „We zijn aan het onderzoeken hoe we iets terug kunnen doen voor ons publiek. En sommige van onze podia zijn nu ook begonnen met voorstellingen te livestreamen."

Bij de VSCD zijn 145 podia verspreid over heel Nederland aangesloten, waaronder grote podia zoals het DeLaMar Theater in Amsterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam.

Nijmeegse Vierdaagse nog onzeker

De organisatie van de 104e Vierdaagse in Nijmegen bekijkt van dag tot dag of het massale wandelevenement in de derde week van juli kan doorgaan. Volgens marsleider Henny Sackers levert de coronacrisis „elke dag nieuwe scenario's en nieuwe vragen op."

Het bestuur van de Vierdaagse overlegt dinsdag over de gevolgen van de nieuwe maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Het verbod op groepsevenementen tot 1 juni en de oproep om alleen naar buiten te gaan voor een ommetje hebben direct gevolgen voor de noodzakelijke training voor de prestatietocht. Veel lopers gebruiken georganiseerde wandeltochten in het voorjaar om te trainen, maar die evenementen gaan nu ook niet door.

Hogere inschrijfgelden

Het Vierdaagsebestuur verhoogde juist dit jaar het inschrijfgeld fors om een financiële buffer op te bouwen voor het geval er ooit een Vierdaagse niet door zou gaan. Sackers: „Daarbij dachten we aan extreme temperaturen, natuurlijk niet dat dit meteen voor de deur zou staan. We hebben dit jaar nog niet voldoende reserve opgebouwd en we moeten zien hoe het volgend jaar gaat als we nu moeten afgelasten."

De inschrijving voor de Vierdaagse sluit vrijdag. Tot nu toe hebben zich ruim 47.000 lopers ingeschreven. Volgens Sackers is sinds 12 maart wel 'een corona-effect' merkbaar. Andere jaren loopt de inschrijving de laatste dagen nog heel hard, maar dat blijft nu achter.