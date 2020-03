Eerste corona-dode Nederland, besmettingen in Servië en Vaticaanstad

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een 86-jarige man.

Hij was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Het RIVM zegt dat hij is overleden aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus. Nadat duidelijk was geworden dat de patiënt de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.

„Het ziekenhuis en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst hebben de contacten van de patiënt, zowel bezoekers als verzorgers, in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest", aldus het RIVM.

Volgens de gemeente Hoeksche Waard zijn daar twee huisartsen die met de man contact hadden nu thuis. Ze werken niet. Voor de rest van de Hoeksche Waard gelden geen bijzondere aanvullende adviezen.

Vaticaanstad

In Vaticaanstad is het nieuwe coronavirus ook opgedoken. Het Vaticaan heeft vrijdag bekendgemaakt dat het eerste besmettingsgeval is vastgesteld in het dwergstaatje in Rome. Een woordvoerder meldt dat het virus donderdag bij de patiënt, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, is ontdekt. De Italiaanse gezondheidsautoriteiten zijn op de hoogte gesteld.

Onlangs waren er speculaties dat paus Franciscus het virus had opgelopen. De 83-jarige paus voelde zich de laatste dagen niet fit en moest onder meer de traditionele zesdaagse vastenretraite afzeggen.

Servië

En ook in Servië is een eerste besmetting gemeld. Het gaat om een man van 43 die eerder in de Hongaarse hoofdstad Boedapest was.

Het nieuwe coronavirus heeft zich de afgelopen weken vanuit China verspreid over meer dan tachtig landen. Wereldwijd zijn ruim 98.000 besmettingen gemeld en 3300 sterfgevallen. In Europa is het Italië het zwaarst getroffen. Daar zijn bijna 150 patiënten overleden en gaat het aantal besmettingen richting de 4000.