Eerste bussen Vindicat aangekomen in Groningen

De Turkse president Erdogan heeft de kustwacht opgedragen te verhinderen dat vluchtelingen of andere migranten met vaartuigen naar Griekse eilanden varen. De overtocht van illegale migranten door de Egeïsche Zee is wegens de risico's niet toegestaan, aldus de opdracht aan de kustwacht.

Het is volgens waarnemers geen wijziging in het beleid van Erdogan dat hij vluchtelingen toestaat naar de grens met Griekenland of Bulgarije te gaan om te proberen die over te steken. Maar de overtocht over de wateren tussen Turkije en Griekse eilanden is volgens Erdogan levensgevaarlijk en daarom ontoelaatbaar. Volgens de Turkse leider brengt de Griekse kustwacht bootvluchtelingen in gevaar.

Zijn beleid blijft dat de tocht van vluchtelingen die over land richting de Europese Unie gaan niet wordt gehinderd. Erdogan heeft vrijdag in een gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel gezegd dat de bestaande overeenkomst van zijn land met de EU over de vluchtelingenproblematiek niet meer functioneert en herzien moet worden.