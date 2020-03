De eenzaamste hond van Groot-Brittannië wordt Diefer ook wel genoemd. Al sinds zijn baasje doodging zoekt hij een nieuw huisje.

Twee keer heeft hij de kerst alleen doorgebracht en al bijna 500 dagen zit Diefer in het asiel, waar hij in december 2018 binnenkwam.

„Het breekt mijn hart dat hij nog geen huisje heeft gevonden", vertelt Hayley Crookes, woordvoerder van het RSPCA asiel, aan Metro UK. „Hij wacht al 437 lange dagen sinds zijn baasje is overleden. We weten ook niet waarom het zolang duurt. Hij is een hele lieve hond die een thuis verdient."

'Eenzaamste hond' wacht na dood baasje op nieuw huis / RSPCA

Geweldig

„Hij houdt van lange wandelingen en we hebben hem in de afgelopen tijd geholpen met zijn manieren. Hij zal nu met alle liefde zijn speeltjes voor iets anders ruilen", aldus Crookes. „Als hij eenmaal aan je gewend is, is hij geweldig. Zijn favoriete personen krijgen meer dan voldoende kusjes en knuffels."

Er wordt gezocht naar een actief baasje, die veel tijd heeft om de negenjarige Diefer te helpen met zijn educatie en verdere training.