Een derde van de senioren slachtoffer van inbraak(poging).

Thuiskomen en zien dat de woning door dieven overhoop is gehaald. Voor veel mensen is het de ergste nachtmerrie. Helaas is de kans dat dit iemand overkomt behoorlijk groot. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat een derde (30%) van de senioren in hun leven te maken heeft gehad met één of meerdere inbraken of een poging daartoe.

Bij 27 procent van deze gevallen waren de slachtoffers thuis op het moment van de inbraak. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: „Inbraak is een enorme inbreuk op de privacy en het veiligheidsgevoel.

Criminelen ontwikkelen steeds nieuwe manieren om een huis binnen te dringen. Daarom is het goed dat ook senioren bij de tijd blijven en dat er aandacht blijft voor nieuwe inbraakmethoden."

Bij de meeste inbraakgevallen (79%) zijn er spullen als geld, sieraden en elektronica meegenomen. Maar ook flessen whisky, autosleutels en e-bikes waren in trek bij de dieven.

Honkbalknuppel

Wijs door ervaringen, nemen senioren maatregelen om een nieuwe inbraak(poging) te voorkomen. Ook al zijn ze maar even weg, zo sluit 91% altijd alle deuren, ook de garage- of tuindeur. Ruim tachtig procent (82%) zorgt ervoor dat vanaf de straat geen dure spullen te zien zijn.

Verder wordt er gebruik gemaakt van een elektronisch inbraakalarm (10%) of een persoonsalarm (7%) of staat er bijvoorbeeld pepperspray of een honkbalknuppel naast hun bed (7%).

Ook tijdens de vakantie nemen senioren maatregelen. Zo laat een overgroot deel (88%) nooit op sociale netwerken weten dat ze op vakantie gaan en zorgt acht op de tien (80%) ervoor dat hun huis er bewoond uitziet.

Nieuwste inbraakmethoden onbekend

Senioren zijn goed op de hoogte van de inbraakmethoden die dieven gebruiken. Natuurlijk is het openbreken van een raam of deur de bekendste (90%), maar ook de babbeltruc (89%), insluipen (88%), hengelen (83%) en flipperen met een bankpas (63%) zijn bekend.

Minder bekend zijn twee nieuwere methoden, zoals de zogenoemde cilinderafbraakmethode (56%) en de cilindertrekmethode (48%).

Veiligheidsmaand

Om senioren bewust te laten zijn van allerlei veiligheidsrisico’s, heeft KBO-PCOB april 2020 omgedoopt tot “Maand van de Veiligheid”. Allerlei thema’s over veiligheid in en om het huis komen aan bod, zoals inbraakpreventie, digitale veiligheid en brandgevaar.