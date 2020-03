Een broodje halen moet (en kan) straks veel specifieker

Mag ik een halfje wit tarwe, en een spelttarwe? Bij de bakker een broodje bestellen wordt vanaf komende zomer net even iets meer uitzoekwerk - maar ook eerlijker. Ook in de supermarkten zullen de etiketten gaan veranderen.

Dat komt door het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en Brood, dat vanaf 1 juli geldt. Daar staat in dat uit de broodnaam precies duidelijk moet worden welke graandelen erin zitten. Dus geen halfje wit of bruin meer, maar een wit tarwe of bruin tarwe.

Brede broodcultuur

Er geldt een overgangsperiode van twee jaar. Door de vernieuwing wordt het misschien lastiger, maar ook eerlijker bij de bakker. Als je dan een meergranenbrood bestelt, zitten daar ook echt minimaal drie granen in. Bovendien weet je als broodbezitter dankzij het initiatief van de bakkerijsector straks precies wat je eet, vertelt Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerij Centrum.

Van Elderen: „Dat is belangrijk. Wij hebben in Nederland zo'n brede en diepgewortelde broodcultuur. We eten het als ontbijt en als lunch, maar ook steeds vaker bij de warme maaltijd en als tussendoortje. Maar er zijn daarmee ook veel verschillende soorten brood. Dan is het voor te stellen dat consumenten soms lastig is de verschillen direct te zien. Deze wet gaat daar verandering in brengen."

Maisbrood

Wie een gezonde keuze wil maken, kan volgens Van Elderen straks precies zien of het brood wit, bruin of volkoren is en welke graansoort er is gebruikt. Van Elderen noemt het maisbrood als voorbeeld. „Van mais alleen kun je geen brood bakken, maar iedereen kent het wel zo. Op het etiket zie je straks staan dat het bijvoorbeeld tarwe-maisbrood is."