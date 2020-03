Duitsland komt met contactverbod tegen verspreiding virus

Wat NOC*NSF betreft kunnen de Olympische Spelen alleen doorgaan als het coronavirus wereldwijd onder controle is. Dat heeft de Nederlandse sportkoepel in een brief laten weten aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC), zo bevestigt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg.

Het is aan het IOC en aan Japan om te besluiten of de Spelen wel of niet kunnen gaan. Het IOC heeft aangegeven daarbij de adviezen van de WHO op te volgen. NOC*NSF zal net als altijd alleen aan de Olympische en Paralympische Spelen deelnemen als veiligheid en gezondheid gewaarborgd zijn. Van Zanen-Nieberg: „Daar laten wij ons doorlopend door veiligheids- en gezondheidsdeskundigen over adviseren.”

Zo snel mogelijk beslissen