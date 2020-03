Duitse bondskanselier Merkel houdt 5 mei-lezing

De Duitse bondskanselier Angela Merkel spreekt dit jaar de 5 mei-lezing uit. Merkel zal in haar lezing stilstaan bij 75 jaar vrede.

Het is dit jaar namelijk 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Tijdens haar 5-mei lezing in het Kunstmuseum in Den Haag zal Merkel hier dan ook bij stilstaan. Na de lezing gaat de bondskanselier samen met minister-president Rutte en Duitse en Nederlandse jongeren in gesprek over 75 jaar vrijheid.

Merkel is door het Nationaal Comité en premier Rutte gevraagd om de lezing te houden.

Grunberg

Schrijver Arnon Grunberg houdt dit jaar de 4 mei-voordracht bij de herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Bij die dienst zullen ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en minister-president Rutte aanwezig zijn. Na de herdenkingsdienst houdt de koning een toespraak tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam.