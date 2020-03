Dromen over het coronavirus: zo ga je ermee om

„Ik lag in bed en voelde me doodziek, ik had keelpijn en het voelde alsof ik enorme koorts had.” De bovenstaande droom is van Linda Duits, en zij is niet de enige die over het coronavirus droomt. Op Twitter delen tientallen mensen hun coronadromen.

Toen Duits wakker werd, besefte ze al vrij snel dat het enkel een slechte droom was. „Ik werd wakker met het idee dat ik het coronavirus had en ervoor moest zorgen dat ik verzorgd zou worden door anderen. Maar er was natuurlijk niks aan de hand.”

Oerangst

Ook Magdaleen van Eersel had een aantal coronadromen. Zij schrijft haar dromen op als ze wakker is. „Ik zie mijn dromen niet alleen als een observatie, maar ook als advies.”

De coronadromen van Van Eersel begonnen op het moment dat het virus veel aandacht kreeg in de media. Dat mensen dromen over het coronavirus is niet gek, zegt gezondheidszorgpsycholoog Gijs Coppens. „De coronacrisis is een gebeurtenis die ons de hele dag door raakt en het heeft een emotionele lading. Als iets veel indruk maakt, ga je daarover dromen, dat is een verwerkingsmechanisme. Het is ook heel logisch want het is angstig, groot en het gaat over onze naasten en ons bestaan.”

Coppens werkt voor het platform OpenUp.care en biedt gratis coronazorg. Zo’n duizend mensen per dag bellen Coppens en zijn collega’s voor hulp. „In je dromen ben je deels aan het verwerken en deels is het je onderbewustzijn. Het is een oerinstinct, een soort overlevingsangst. Je oerangst zegt: ‘ik wil niet ziek worden’. En dat is waar deze coronadroom aan appelleert.”

De droom van Van Eersel maakt haar niet bang. „In mijn droom was ik in een winkel en ik zag een mooie sjaal en daar zaten knopjes op. Ik vond het heel mooi, maar liet het toch liggen. Toen ik wakker werd, besefte ik dat het leek op het coronasymbool. Het is voor mij een hoopgevende droom want ik heb de sjaal niet omgeslagen. De dromen zeggen mij dat ik niet ongerust hoef te zijn, omdat ik telkens op tijd weg ben. Dat heb ik ook wel nodig, want ik vind het erg spannend.”

Coronavissen

Niet alleen volwassenen krijgen te maken met coronadromen. Ook kinderen kunnen over het virus dromen. De zesjarige dochter van Heleen Makkinga droomde over „vissen die coronabolletjes spuugden.”

Een paar dagen later droomde ze dat ze door een vriendje werd beschoten met een pistool gevuld met corona en daar dood aan zou gaan. Makkinga: „Je hoort het midden in de nacht. Dan wordt ze wakker en is ze half in slaap. Je merkt dat er op zo’n moment meer speelt dan je in eerste instantie denkt.”

De volgende dag besprak Makkinga de droom met haar kleuter. Volgens droomcoach Wim Kaizer is dat de beste manier om met een coronadroom om te gaan. Kaizer: „In je dromen is er geen grens, er komt naar boven wat je eigenlijk voelt.”

'Enge dromen horen erbij'

Wat volgens de droomcoach ook goed werkt is, om een droom te tekenen. „Dat helpt om een weggestopte angst te beheersen en draagbaarder te maken.”

Kaizer helpt mensen om hun dromen te leren begrijpen. „Het belangrijkste advies is om er met elkaar rustig over te praten, het bespreekbaar maken.”

Een advies dat psycholoog Coppens onderschrijft. „Het begint bij het opgeven van het verzetten tegen je droom. Zie die droom als een onderdeel van je verwerkingsproces. Dromen hoort erbij, enge dromen ook. Stel voor jezelf vast: ik heb gedroomd, het was hartstikke eng, maar dit hoort er kennelijk bij. Probeer jezelf gerust te stellen in plaats van dat je gaat zeggen dat je niet meer zo wilt dromen.”

Ook zou het volgens Coppens kunnen helpen om je droom te reconstrueren wanneer je wakker bent. „Het kan helpen om een ander einde voor je droom te bedenken, hoe zou je willen dat de droom afloopt? Het zijn geen garanties, maar er is een kans dat de droom zich herhaalt en dat er dan een ander einde aan zit.”