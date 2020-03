Drie redenen waarom het VPN-gebruik in Nederland toeneemt

Ransomware, gelekte wachtwoorden, gehackte social media-accounts: onze digitale veiligheid komt elke dag verder onder druk te staan. Een toegankelijke toepassing die steeds meer Nederlanders ontdekken om hun internetgebruik veiliger te maken, is het Virtual Private Network (VPN).

Met een VPN leg je een beveiligde verbinding met een versleutelde server. Je verbinding naar het internet verloopt nu afgeschermd en anoniem.

De toegenomen populariteit van de VPN is echter niet alleen toe te schrijven aan de angst om gehackt worden. Nederlanders kiezen de beste VPN voor hun specifieke situatie en wensen: men wil zich veiliger voelen online, meer privacy hebben, of meer vrijheid ervaren alle mogelijkheden van het internet te benutten. Hieronder worden deze drie voornaamste drijfveren toegelicht.

Veiligheid

Een VPN is een uitstekende manier om het hackers en andere online criminelen onmogelijk te maken om toegang te krijgen tot jouw internetverkeer. Voor de versleuteling van het internetverkeer wordt bij elke VPN gebruik gemaakt van geavanceerde beveiligingstechnieken. Je internetverkeer is met een VPN dan ook niet meer te ontcijferen door kwaadwillenden. Daarnaast heeft de politie in Nederland nauwelijks een oplossing voor hackers en cybercriminaliteit. In 2017 werden 2.300 hackmisdrijven bij de politie gemeld, maar het aantal zaken daarvan dat werd opgelost is bedroevend laag. Slechts 105 zaken van deze zaken werden opgelost. Het is juist daarom dat Nederlanders zelf steeds meer actie ondernemen en een VPN-verbinding installeren, zowel op hun computer als hun smartphone.

Privacy

Een VPN is een uitstekende manier om je digitale privacy te waarborgen. De VPN zorgt ervoor dat anderen je IP-adres niet meer kunnen zien. Je kunt dus anoniem websites bezoeken of een e-mailbericht sturen naar iemand zonder dat de bronlocatie zichtbaar is. Een ander voordeel is dat ook je fysieke locatie onzichtbaar blijft. Daarnaast kun je met een VPN ook de overheid en je eigen internetprovider buiten de deur houden. Zij kunnen jouw gangen op internet niet nagaan. Een fijn gevoel als je bijvoorbeeld van het downloaden van torrents houdt. Al met al is het verbeteren van de online privacy een belangrijke reden dat steeds meer Nederlanders een VPN gebruiken.

Meer vrijheid

Met een VPN passeer je met gemak geografische blokkades. Nederlandse televisie kijken in het buitenland is een mooi voorbeeld: buiten Europa is het normaal gesproken niet mogelijk om met Ziggo Go of KPN interactieve tv te kijken. Met een VPN-verbinding naar een Nederlandse VPN-server omzeil je dit probleem volledig. De meeste VPN-services geeft ook toegang tot de Netflixbibliotheek van onder andere de Verenigde Staten. Nederlanders gebruiken hun VPN dus ook steeds meer om bij te blijven met de meest populaire series.

Veiligheid, privacy en een open internet: redenen genoeg voor Nederlanders om een VPN te gebruiken. Er zijn legio voordelen en voldoende betrouwbare opties beschikbaar. De verwachting is dan ook dat het gebruik van VPN in Nederland alleen nog maar verder toe zal nemen.

