Domino's gaat pizza's contactloos bezorgen

Geen wedstrijden in het betaald voetbal, geen grote evenementen en als het even kan zo min mogelijk sociaal contact. De veiligheidsregio’s Noord-Brabant treffen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk binnen de perken te houden.

De burgemeesters van Den Bosch, Eindhoven en Tilburg maakten gisteren tijdens een persconferentie bekend wat zij de komende tijd nodig achten om de gezondheidsrisico’s minimaal te houden. Naast alle voetbalwedstrijden in Noord-Brabant in de eredivisie en eerste divisie houdt dat in dat onder andere dancefeesten en carnavalsoptochten (na eerder uitstel wederom) dit weekend niet door gaan. Het partijcongres van GroenLinks in Den Bosch gaat niet door. Burgemeester Weterings van Tilburg vroeg Brabanders daarnaast om terughoudend te zijn in sociale contacten. „Zeven dagen sociale onthouding moet mogelijk zijn.” Brabanders die kaarten hebben voor Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome kunnen die concerten op 13 en 14 maart via een livestream volgen. Scholen in Brabant moeten vooral open blijven, zei Weterings. Ouders moeten kunnen blijven werken. Leerkrachten die dat door het coronavirus niet kunnen, zouden wellicht vervangen kunnen worden door leerkrachten. Weterings zegde toe met onderwijskoepels te gaan praten over het mogelijk opvangen van kinderen in scholen. Maatregelen treffen om coronavirus indammen en tegelijkertijd de samenleving zoveel mogelijk draaiende houden, is een erg lastige opgave, bleek uit de persconferentie. De provincie gaat niet ‘op slot’, benadrukten de burgemeesters.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bracht diezelfde middag de resultaten naar buiten van een steekproef onder personeel van zes Brabantse ziekenhuizen dat afgelopen weekend werd uitgevoerd. Bijna vier procent van de medewerkers heeft het coronavirus. Het RIVM deed dit om in kaart te brengen wat het daadwerkelijke aantal besmette mensen is. De komende week wordt gebruikt om te kijken wat de effecten zijn van de maatregelen in Brabant en dan is het aannemelijk dat een dergelijk onderzoek herhaald wordt, zei Jaap van Dissel van het RIVM gisteravond.