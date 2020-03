Dodental in Nederland door coronavirus opgelopen tot 546

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 546. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen 24 uur met 112 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze mensen zijn niet allemaal het afgelopen etmaal overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8603 mensen met de ziekte Covid-19 opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 1172 meer dan donderdag bekend was.

Minder ziekenhuisopnames

Hoewel het aantal mensen dat is overleden aan het virus landelijk nog steeds toeneemt. Is wel voorzichtig te merken dat het aantal ziekenhuisopnames afneemt. Ook het aantal patiënten dat op de ic terecht komt lijkt minder snel toe te nemen. Op dit moment is er bij 8.603 mensen in Nederland sprake van besmetting met het coronavirus.

Net als donderdag is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken.