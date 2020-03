Dodental door coronavirus in Italië stijgt van 107 naar 148

Het dodental als gevolg van het coronavirus in Italië is donderdag gestegen van 107 naar 148. Het aantal bevestigde besmettingen steeg van 3089 tot 3858. Dit hebben de Italiaanse autoriteiten donderdag meegedeeld.

Het hoofd van het bureau voor civiele bescherming zei dat van degenen die oorspronkelijk waren besmet 414 volledig zijn hersteld, tegenover 276 een dag eerder. Het virus dook twee weken geleden op in Italië, vooral in de noordelijke provincies Lombardije en Veneto. Er zijn nu echter gevallen bevestigd in elk van de twintig regio's van het land.

Eerste dode in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is voor het eerst een persoon overleden aan het coronavirus, zeiden de autoriteiten donderdag. Het betreft een oudere patiënt met 'onderliggende gezondheidsproblemen'.

De patiënt werd behandeld in een ziekenhuis in Reading, ten westen van Londen. „We geloven dat de patiënt het virus in het Verenigd Koninkrijk heeft opgelopen. Een onderzoek naar diens contacten is daarom in gang gezet", zei het Britse hoofd van de medische dienst, Chris Whitty.

Het ziekenhuis in Reading heeft ook een verklaring gegeven. „De patiënt is eerder in en uit het ziekenhuis geweest om andere redenen dan het coronavirus, maar bij deze gelegenheid werd hij opgenomen nadat hij positief was getest op coronavirus."

De aankondiging kwam nadat het aantal bevestigde besmettingen in Groot-Brittannië met 25 was gestegen tot 115 patiënten. Van hen reisden er zeventien recentelijk naar landen waar het coronavirus heerst, zei Whitty eerder op de dag.

Frankrijk

In Frankrijk zijn opnieuw drie patiënten overleden die besmet waren met het nieuwe coronavirus. Het dodental door de uitbraak van het virus is daarmee opgelopen naar zeven, zeggen de autoriteiten. Die hebben ook melding gemaakt van 92 nieuwe besmettingen.

In Frankrijk is inmiddels bij 423 mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Volgens het hoofd van Franse gezondheidsagentschap zijn 23 mensen er slecht aan toe.

De overheid is met een pakket aan maatregelen gekomen het virus te bestrijden. Zo moesten 120 scholen de deuren sluiten om verdere verspreiding te voorkomen. Ook wordt beslag gelegd op alle voorraden mondkapjes in het land. De Franse president Emmanuel Macron zei in een video op de website van het Elysée dat het onvermijdelijk lijkt dat de corona-uitbraak uitgroeit tot een epidemie.