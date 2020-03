Crisisberaad coronavirus: ‘Indammen voorlopig genoeg’

Het kabinet is dinsdag samengekomen om te praten over de verspreiding van het coronavirus. Volgens de laatste stand van zaken zijn er 24 mensen in Nederland besmet met het virus, zegt het RIVM.

In het overleg werd duidelijk dat het kabinet zich voorlopig alleen richt op het indammen van het virus. Als het virus zich verder verspreidt, liggen er volgens Rutte „maatregelen klaar voor een volgende stap.”

Dinsdag werden er zes nieuwe patiënten gebeld bij het RIVM. Zij zitten allemaal thuis in quarantaine. Bijna alle Nederlanders met het virus, zijn in Noord-Italië geweest of werden door een ziek familielid aangestoken. Het RIVM onderzoekt hoe de andere patiënten ziek zijn geworden. Het aantal besmettingen kan de ‘komende uren en dagen’ verder oplopen, zei Rutte tijdens het overleg. Wanneer het aantal sterk groeit, kan een volgende fase aanbreken.

'Kinderen gewoon naar school'

Het was voor het eerst sinds de uitbraak dat de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) samen is gekomen in verband met het virus. Onder meer premier Rutte, minister Bruins (Volksgezondheid) minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en het RIVM waren aanwezig bij het crisisoverleg.

Op de agenda stonden mogelijke extra maatregelen hoog, maakte Bruins vooraf al bekend. Maar wat deze maatregelen zijn, werd (nog) niet bekendgemaakt. Of grote evenementen, zoals bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival, gewoon doorgaan, ligt voor nu in handen van de lokale GGD-diensten. Rutte noemde het cancelen van evenementen „niet zinvol”. Ook moeten kinderen volgens de premier gewoon naar school. Hebben we het virus dan onder controle? Dat durfde Rutte niet te zeggen: „Zover is het pas als er geen nieuwe patiënten meer bijkomen.”

Crisisberaad

Het crisisberaad, ofwel de MCCb, komt niet vaak samen. Dit gebeurt alleen in het geval van een crisis: wanneer de nationale veiligheid in gevaar is of wanneer een situatie grote gevolgen heeft op de maatschappij. Zo kwamen de partijen eerder bij elkaar tijdens de Mexicaanse griep in 2009, de ramp met vlucht MH17 en de tramaanslag in Utrecht.