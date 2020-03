Crisis zorgt ook voor hartverwarmende acties

De coronacrisis brengt een hoop ellende met zich mee. Gelukkig geeft het mensen ook de kans zich van hun beste kant te laten zien.

Maandagochtend konden we natuurlijk al genieten van het nummer 17 Miljoen Mensen van Davina Michelle en Snelle. De twee zongen Nederland toe via een livestream vanuit een leeg Ahoy. Zo zijn er nog meer initiatieven, we hebben er een paar voor je op een rij gezet.

'Betaal je huur niet'

Sommige zzp'ers raken flink in de penarie door de crisis. Ze raken opdrachten en daarmee hun inkomen kwijt. Hoewel er een regeling is voor deze groep, kunnen kleine beetjes soms goed helpen. Of grote beetjes. Zoals bij Annemarie, die haar huur niet mág betalen. „Als je het wel doet, stort ik het terug", aldus de huisbaas.

Kaartjes sturen

Ondernemer Jeroen Schalk had een leuk idee: bij een kennismakingsgesprek een kaart achterlaten. Maar die kennismakingsgesprekken zijn voorlopig digitaal. Dus, dacht hij, ik stuur de kaarten op naar liefhebbers. Een beetje vriendelijkheid in je brievenbus kan nooit kwaad!

Nog meer kaartjes sturen

Ouderen vereenzamen sneller, zeker nu veel van hen geen bezoek meer kunnen ontvangen. Een paar jaar geleden ontstond omapost, een bedrijf waarmee je kaarten kan sturen naar eenzame ouderen. Nu is dat belangrijker dan ooit. En omdat veel ouderen ook gewoon jarig zijn, riepen ze een nieuw initiatief in het leven: verjaardagskaarten! Stuur een kaartje naar een oudere die alleen zijn of haar verjaardag moet vieren.

Thuiswerkdieren

Er zit één voordeel aan thuiswerken en dat is meer tijd spenderen aan je huisdier. Lenneke Manschot - professioneel thuiswerker en trotse hondenbaas - vroeg om foto's van huisdieren. En vooral de vraag hoe blij die zijn nu de baas zoveel thuis is. Het levert heel veel blije foto's op.

(T)Huiswerk

Een nadeel van thuiswerken: je komt minder buiten. Twitteraar Anne Ardon heeft daar wat op verzonnen: ook volwassenen krijgen nu huiswerk. De uitdaging van vandaag: fotografeer een boom. We willen je natuurlijk wél vragen om anderhalve meter afstand van anderen te houden. Is het toch druk buiten? Ga terug naar huis en probeer het later nog eens.

Tussen Kunst & Quarantaine

Thuiszitten hoeft niet te betekenen dat je creativiteit verloren gaat. Integendeel, bewijst dit Instagram-account. Tussen Kunst & Quarantaine roept je op je favoriete kunstwerk na te maken. Maar je mag alleen attributen gebruiken die je al in huis hebt. Zoals een konijn.

Reddingsactie voor bloemen

Niet alleen ouderen hebben het moeilijk, ook de bloemensector worstelt. Om te zorgen dat zij het iets makkelijker krijgen, hoef je niet direct naar de bloemenwinkel om acht boeketten te kopen. Mag natuurlijk ook, mits je je aan de richtlijnen van het RIVM houdt.

Met Redjeboeketje koop je voor 15 euro een bos bloemen die vervolgens bij de kweker wordt opgehaald en naar een oudere in een verzorgingstehuis wordt gebracht. Dubbele goede daad, dus!

Gratis boodschappen

Ook 100% NL doet een duit in het zakje. Het radiostation gaat elke dag boodschappen doen voor zorgmedewerkers. Dj Chantal Hutten zoekt elke dag artsen, verpleegkundigen en schoonmakers in ziekenhuizen die de hulp kunnen gebruiken.

Boodschappen worden elke dag gedaan en aan de deur bezorgd. De feelgood is niet alleen online, maar dus ook op je radio. Om het nog beter te maken: 100% NL startte afgelopen week al met de actie 100% NL Helpt, waarbij luisteraars die hulp aanbieden worden gekoppeld aan luisteraars die hulp zoeken. Er zijn inmiddels al honderden verzoeken binnengekomen, waar de eerste matches uit zijn voortgevloeid.

Kinderen in beweging

Nederland is in beweging met Omroep Max, kinderen worden geholpen door Z@pp Sport. Onder anderen profvoetballer Nathan Rutjes en zijn zoontje Lavezzi zijn te zien in een vijftien minuten durende work-out. Ook olympisch judoka Ron Meyer doet mee.

Via Instagram dagen topsporters Tess Wester, Dafne Schippers, Kjeld Nuis, Kika van Es en Tom Beugelsdijk de kinderen uit met een thuischallenge. De topsporters doen elke dag een challenge voor. Daarna is het aan de kinderen zelf om het ook te proberen en hun video te uploaden.

Op TikTok leren kinderen die van dansen houden elke week een choreografie. Het eerste nummer dat ze kunnen leren is Blinding Lights van The Weeknd. Z@pp Sport-presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker roepen de jonge thuiszitters op om interactief mee te doen en eigen filmpjes te plaatsen onder de noemer #Zappsportathome.

Zelf wat doen?

Wil je iets doen voor ondernemers? We hebben vorige week wat tips om de ondernemers in jouw omgeving te helpen op een rij gezet.