Coronavirus nu ook in Ierland en Australië meldt eerste dode

Het aantal landen waarin het coronavirus heerst is toegenomen. Ook in Ierland en Armenië is het coronavirus nu vastgesteld. Daarnaast loopt het aantal doden en besmettingen langzaam op. Zo meldden Australië en Thailand voor het eerst coronadoden in hun land.

In Ierland is zaterdag de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een man die is teruggekeerd uit Noord-Italië.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft de man een getroffen gebied in het noorden van Italië bezocht en daar waarschijnlijk de besmetting opgelopen.

De autoriteiten zeggen erin geslaagd te zijn om snel iedereen in kaart te brengen die contact heeft gehad met de patiënt. „Om hen te informeren en adviseren om verdere verspreiding te voorkomen", aldus het ministerie.

Armenië

Ook in Armenië is een eerste besmetting met het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Dat heeft de Armeense premier Nikol Pashinyan bekendgemaakt via Facebook. Het gaat om een 29-jarige man die terugkeerde uit buurland Iran en het virus hoogstwaarschijnlijk daar heeft opgelopen.

Armenië heeft de grens met Iran twee weken gesloten en een week geleden het luchtverkeer opgeschort. Iran bevindt zich in het epicentrum van de uitbraak in het Midden-Oosten. Verschillende omliggende landen hebben ziektegevallen gemeld onder mensen die terugkeerden van een bezoek aan Iran.

Australië en Thailand

In Australië en Thailand werd al eerder het coronavirus vastgesteld. Die landen melden nu dat er voor het eerst patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

Een 78-jarige man die in een ziekenhuis in de Australische plaats Perth werd behandeld voor het nieuwe coronavirus is zondag gestorven. Hij was een van de Australiërs die aan boord waren van het cruiseschip Diamond Princess en was overgebracht naar Australië. Dat meldt de Australische zender Channel 9.

Coronavirus nu ook in Ierland en Armenië, Australië meldt eerste dode. Foto: ANP.

Zijn vrouw is ook besmet met het coronavirus, maar haar gezondheidstoestand is stabiel. Beiden hebben het virus opgelopen op het cruiseschip. In Australië zijn 27 mensen besmet met het virus.

In Thailand is ook een eerste dode door het nieuwe coronavirus gemeld. Het gaat om een 35-jarige man die ook aan de tropische infectieziekte dengue leed. Dat hebben de Thaise autoriteiten zondag tijdens een persconferentie medegedeeld.

In Thailand zijn 42 mensen besmet met het longvirus. Dertig van hen zijn hersteld, elf worden nog behandeld in ziekenhuizen.

Toename besmettingen Zuid-Korea en China

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het nieuwe coronavirus is zondag gestegen tot ruim boven de 3500. De gezondheidsdiensten meldden 376 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3526 komt te staan.

In China loopt het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de tweede dag op rij op. De autoriteiten meldden zondag 573 nieuwe geïnfecteerden. Dat zijn er bijna 150 meer dan een dag geleden. 35 mensen zijn gestorven tegen 47 doden een dag eerder.

Tot nu toe heeft het longvirus in het Aziatische land 2870 levens geëist. Bijna 80.000 mensen op het Chinese vasteland zijn nu besmet.

Nieuwe patiënten België en Luxemburg

In België is zondag een tweede geval van het nieuwe coronavirus geconstateerd. Dit meldde het ministerie van Volksgezondheid. In het land was het virus eerder al opgedoken, maar die patiënt is al genezen.

In buurland Luxemburg zou zaterdag ook een geval van het nieuwe virus zijn geconstateerd, het eerste in het groothertogdom. Het gaat om een veertiger die vanuit Italië via de Belgische luchthaven van Charleroi naar Luxemburg was teruggekeerd. In het westelijk deel van Europa zijn alleen in Polen en Portugal nog geen gevallen van coronaviruspatiënten gemeld.

Maatregelen in Frankrijk

De Franse minister Olivier Véran van Volksgezondheid roept zijn landgenoten op te stoppen met elkaar te kussen of wang-tegen-wang omhelzingen te geven als wijze van begroeting. Het is een van de maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus in het land te voorkomen. Eerder werd al opgeroepen elkaar niet meer de hand te schudden.

„We adviseren de vermindering van sociale contacten van fysieke aard", aldus de minister tijdens een persconferentie. Daaronder schaart hij dit soort begroetingen.

De Franse regering heeft de halve marathon van Parijs, die zondag zou worden gehouden, afgelast. Ook indoorbijeenkomsten met meer dan 5.000 mensen zijn verboden.

In Frankrijk is het aantal besmettingen inmiddels gestegen naar honderd. Tot nu toe zijn er twee mensen als gevolg van het virus overleden.